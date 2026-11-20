Jeudi 19 nov (APS) - Des enseignants du Lycée d'application Thierno Seydou Nourou Tall ont exprimé, jeudi, leur opposition à la délocalisation des activités pédagogiques de l'établissement sur deux sites distincts, en même temps qu'ils préconisent la reconstruction complète de l'établissement plutôt que sa simple rénovation.

"Nous ne pourrons pas évoluer dans deux sites différents. Parce que pour pallier le gap, on nous propose de laisser encore nos neuf classes scientifiques qui étaient logées au lycée de Grand Dakar, cette année.

On nous demande de les laisser sur place et nous allons faire la navette entre Bibi Ndiaye et Grand Dakar", a dit Jean Philippe Sarr, professeur de français au Lycée Thierno Seydou Nourou Tall.

S'exprimant au nom de ses collègues lors d'une conférence de presse, l'enseignant indique que leur principale revendication est de pouvoir dispenser des cours sur un site, en faisant notamment allusion à la navette entre le lycée Thierno Seydou Nourou Tall, le lycée scientifique de Grand Dakar et l'Ecole nationale de police.

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"Humainement, ce n'était pas faisable, et mathématiquement, ce n'est pas possible de loger dans 24 salles physiques, 34 salles pédagogiques", a-t-il insisté.

Jean Philippe Sarr s'est aussi attardé sur l'état de délabrement des salles de classe du lycée qui "ne répondent plus aux besoins de l'établissement".

"On a besoin d'un lycée où il y a de l'espace, où les élèves vont se recréer quand ils n'ont pas cours, mais les élèves sont obligés d'être dans les couloirs, ou bien dans cette petite cour qui est entre les deux bâtiments A et B. Cela crée un bruit indescriptible qui perturbe les activités pédagogiques", a-t-il poursuivi.

"Il faut une autre configuration pour que ce lycée puisse vraiment fonctionner comme il le faut. Notre demande, c'est que les autorités nous aident, qu'elles prennent en main cette crise, et qu'on arrive à une résolution. Elle est urgente", a encore fait valoir le porte-parole des enseignants.