Dakar — Quinze gymnastes sénégalais prendront part aux 19es Championnats d'Afrique de gymnastique aérobic, prévus du 25 au 27 novembre prochain au stade international du Caire, en Egypte, a appris l'APS, jeudi, auprès de l'entraîneur principal de la discipline, Abdou Faye.

"Quinze gymnastes prendront part à cet événement. Quatorze ont été sélectionnés au niveau de la région de Dakar et un athlète vient de la région de Saint-Louis", a-t-il indiqué.

Abdou Faye s'est dit confiant quant à la participation sénégalaise à cette compétition continentale. Il a également invité le peuple sénégalais à soutenir les athlètes afin de leur permettre de décrocher des médailles.

L'équipe du Sénégal a effectué un regroupement de préparation au CNEPS de Thiès, au mois d'octobre.

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Selon l'Union africaine de gymnastique (UAG), dix pays prendront part à cette 19e édition, qui réunira 111 athlètes. Outre le Sénégal et le pays organisateur, l'Egypte, la compétition enregistrera la participation de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Bénin, du Cameroun, du Maroc, du Soudan, du Togo et de la Tunisie.

Les épreuves se dérouleront durant trois jours au stade international du Caire et concerneront plusieurs catégories : les compétitions individuelles masculines et féminines, le duo mixte, le trio, les groupes de cinq gymnastes, ainsi que l'Aerobic Dance et l'Aerobic Step.

Par ailleurs, lors des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, organisés du 31 octobre au 13 novembre, deux jeunes gymnastes sénégalais ont représenté le pays dans les épreuves de gymnastique artistique, disputées du 7 au 11 novembre au Dakar Expo Center de Diamniadio.

Chez les garçons, Mamadou Sow, surnommé "Rone", âgé de 16 ans et pensionnaire du Centre national d'éducation populaire et sportive (CNEPS) de Thiès, a disputé les qualifications sur les six agrès, le 7 novembre. Il a terminé à la 56e place du concours général avec un total de 46,799 points, sans parvenir à se qualifier pour la finale.

Chez les filles, Mariétou Dial, âgée de 14 ans et présentée comme la plus jeune athlète de la délégation sénégalaise, a pris part aux qualifications féminines le 8 novembre. Elle a obtenu un total de 30,399 points, sans décrocher une place en finale.

Malgré leur élimination dès les qualifications, les deux gymnastes ont marqué cette première édition des Jeux olympiques de la jeunesse organisée sur le sol africain.

Le Sénégal sera ainsi de nouveau représenté sur la scène continentale avec cette participation aux Championnats d'Afrique de gymnastique aérobic au Caire.