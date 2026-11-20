Dakar — Des experts en santé et des acteurs institutionnels ont appelé, jeudi, à Dakar, au renforcement de la surveillance sanitaire intégrée, des capacités des laboratoires et de la production locale de médicaments et d'équipements médicaux pour mieux lutter contre la résistance aux antimicrobiens (RAM), considérée comme une menace majeure de santé publique.

S'exprimant en marge de la troisième journée de l'IPD Global Health Forum, organisée à l'Institut Pasteur de Dakar (IPD), ils ont notamment insisté sur la nécessité d'une réponse coordonnée associant les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale, conformément à l'approche "One Health" (Une seule santé).

"L'Afrique de l'Ouest est la région du monde qui souffre le plus de cette problématique en termes de morbidité et de mortalité", a indiqué Yahya Dièye, chercheur à l'IPD, soulignant que la majorité des travaux de recherche de son équipe porte sur cette menace.

Il a préconisé une surveillance intégrée permettant de détecter les bactéries multi-résistantes chez les humains, les animaux, dans les aliments et l'environnement, ainsi que des mesures axées sur la prévention, le diagnostic rapide et l'administration de traitements adaptés.

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Le ministre de la Santé publique de Guinée-Bissau, Quinhin Nandoté, a, de son côté, plaidé pour une meilleure préparation des pays africains aux menaces sanitaires, à travers la formation des épidémiologistes et des techniciens de laboratoire, ainsi que l'acquisition d'équipements adaptés.

"Les États doivent investir dans la fabrication locale de médicaments, d'équipements et de consommables médicaux afin de réduire leur dépendance à l'aide extérieure, qui peut intervenir tardivement en situation d'urgence", a-t-il lancé.

Amadou Diallo, représentant de la FAO, a réaffirmé l'engagement de l'organisation onusienne à accompagner les autorités sénégalaises dans l'élaboration de plans de surveillance, le renforcement des laboratoires, notamment dans le secteur animal, et la formation de spécialistes capables d'analyser les données épidémiologiques.

"Il est important de développer des stratégies de communication pour sensibiliser les populations, estimant que la lutte contre la RAM nécessite une mobilisation de tous les secteurs concernés", a-t-il souligné.

Les intervenants ont enfin insisté sur la sensibilisation des populations aux comportements susceptibles de limiter la propagation de la résistance aux antimicrobiens, notamment le lavage régulier des mains, l'utilisation des antibiotiques uniquement sur prescription médicale et le respect de la durée des traitements.