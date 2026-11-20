Libreville, le 19 novembre 2026 - La Fondation Ma Bannière accueille, les 19 et 20 novembre 2026, à son siège de Libreville, une rencontre d'échange d'expériences réunissant des conseillers techniques de Premières dames africaines autour du plaidoyer en faveur de la santé et des droits sexuels et reproductifs (SDSR).

Première initiative du genre, cette rencontre offre un cadre de dialogue et de partage entre des acteurs engagés aux côtés des Premières dames du continent. Elle vise à favoriser la mutualisation des expériences, le partage des bonnes pratiques et le renforcement des approches de plaidoyer en faveur de la santé sexuelle et reproductive.

À l'ouverture des travaux, le conseiller technique Ruth Oumou Balde a procédé aux formalités d'accueil des délégations, avant la séquence des allocutions. Elle a notamment souligné l'intérêt particulier que revêt cette problématique pour la Première dame du Gabon, témoignant ainsi de l'importance accordée à ces enjeux.

À travers ces deux journées d'échanges, les participants sont appelés à confronter leurs expériences, à identifier des pistes de collaboration susceptibles de renforcer leur action.

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Dans un contexte où la santé sexuelle et reproductive demeure un enjeu majeur de santé publique et de développement humain, cette initiative entend contribuer à une mobilisation plus concertée des acteurs institutionnels et associatifs africains.

Les travaux prennent fin le vendredi 20 novembre 2026.