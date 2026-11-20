Dans le cadre de ses prises de contact avec les administrations et entités sous sa tutelle, le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation M. Edgard Moukoumbi a rencontré, le mardi 17 novembre 2026, l'ensemble des fonctionnaires de Police en service dans le Grand Libreville, à l'Ecole Nationale de Police d'Owendo.

Au cours de ce rassemblement général, le Ministre de l'Intérieur a adressé un message d'encouragement et de fermeté à la Troupe.

Accompagné de son Ministre Délégué, Malcom Emery Djenno Ngomanda, et en présence du Commandant en Chef des Forces de Police Nationale Serge Hervé Ngoma, le premier policier du Gabon s'est adressé aux Officiers Généraux, Supérieurs, Subalternes et Hommes de rang en des termes clairs et directs.

Au regard de nouveaux enjeux securitaires, Edgard Moukoumbi Leur a rappelé les valeurs qui sous-tendent la Vème République, en prônant la tolérance zéro face aux actes déviants, non sans encourager et exhorter à l'effort, ceux des policiers qui font correctement leur travail au quotidien : "le métier que vous avez librement choisi d'exercer n'est pas un métier comme les autres, c'est une vocation d'honneur et de sacrifices.

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Chaque matin, en portant votre uniforme, vous acceptez de vous exposer à de nombreux risques, pour proteger nos concitoyens, défendre les valeurs républicaines et faire respecter la loi."

Parlant spécialement du racket routier, des contrôles improvisés et l'extorsion des fonds aux usagers, le membre du Gouvernement n'est pas passé par quatre chemins : " je ne transigerai pas face à ces comportements inacceptables. Il a recommandé la discipline et la probité sur le terrain car, le respect des droits humains et l'intégrité physique et morale des citoyens ne sont pas négociables.

Pour ces dérives, ces manquements à l'honneur de l'institution police, qui sont le fait d'une minorité des policiers, je vous informe que c'est désormais Tolérance Zéro." Ils seront dorénavant sanctionnés de façon exemplaire et rendu public afin que nul n'en ignore.

Avant de terminer son adresse à la troupe, le Ministre a évoqué la question de l'immigration. Il a indiqué qu'en l'espèce, "il ne s'agit ni d'une chasse à l'étranger ni de la xénophobie mais du respect de la loi et de la préservation de la souveraineté de notre pays."

Des instructions fermes seront données au Commandant en Chef des Forces de Police Nationale et au Directeur Général de la Documentation et de l'Immigration pour multiplier les patrouilles et les opérations de contrôle :" les étrangers en règle n'ont rien à craindre, le Gabon est un pays de réputation hospitalière.

En revanche, les expatriés impliqués dans les activités illégales et ceux dont la présence est inutile sur le sol gabonais, seront systématiquement reconduits à la frontière".

Le Ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de rendre hommage à tous les braves hommes et femmes qui ne ménagent aucun effort à l'effet d'accomplir avec opiniâtreté, force, rigueur et professionnalisme leurs missions pour une police réconciliée avec ses concitoyens.