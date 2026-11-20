L'artiste visuel congolais Beau Disundi a reçu le Grand Prix du chef de l'Etat « Léopold Sédar Senghor ». 16e édition de la Biennale de l'Art africain contemporain de Dakar.

Le Jury international de la Biennale de Dakar 2026 a consacré Beau Disundi du Grand Prix du Chef de l'Etat « Léopold Sédar Senghor ». La distinction majeure de la Biennale de l'Art contemporain de Dakar, dotée d'un trophée et de 20 millions de FCfa, est remportée par l'artiste visuel congolais dont le travail examine les intersections entre histoire, économie, circulation des biens et effets culturels de la mondialisation. Il s'intéresse notamment à la morue comme objet symbolique des échanges commerciaux, des héritages coloniaux et des processus d'acculturation.

L'Ethiopienne Miriam Hillawi Abraham a obtenu le Prix de la Révélation « Ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme », avec 10 millions de FCfa. Miriam Hillawi Abraham est une designer pluridisciplinaire originaire d'Addis-Abeba, en Éthiopie.

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Forte d'une formation en architecture, elle axe son travail sur la préservation expérimentale et la perpétuation du patrimoine matériel et des savoirs immatériels du continent africain. Sa méthodologie l'amène à endosser le rôle de tisserande, entrelaçant des fils qui relient entre eux des mondes dispersés.

Le Prix UEMAO, d'un chèque de 8 millions de FCfa, est revenu à l'artiste de la Guinée Bissau, Nú Barreto. Formé à la photographie puis diplômé de l'École nationale des métiers de l'image des Gobelins, il développe une pratique pluridisciplinaire et politiquement engagée qui traverse dessin, peinture, collage, photographie, vidéo et installation. Son langage visuel, souvent construit autour du noir, du rouge, de silhouettes humaines et de signes graphiques, aborde violences sociales, inégalités, mémoire collective et responsabilités politiques.

Le Prix de la CEDEAO de l'Intégration, remis par le Commissaire de l'institution régionale, le Professeur Nassirou Bako-Arifari, a récompensé le duo Vanessa Amoah Opoku & Joy Weinberger (Ghana / Allemagne). Les deux reçoivent en prime 5 millions de FCfa. Elles développent ensemble une pratique collaborative à la croisée de l'image numérique, de l'installation et du textile. Le duo part de l'histoire familiale ghanéenne d'Opoku et combine scans 3D en nuages de points, archives sonores, photographies familiales, structures sculpturales et tissages

Le Prix du Maire de la Ville de Dakar, en plus de 5 millions de FCfa, est attribué, à titre posthume, au défunt artiste Papisto Boy. De son vrai nom Pape Mamadou Samb, né en 1951 et décédé en 2014, il incarne la résilience et l'abnégation mises au service d'un projet artistique.

Autodidacte, Papisto Boy développe sur les murs de Dakar une écriture picturale singulière qui allie à la fois une démarche mémorielle et une chronique contemporaine qui magnifie les « missionnaires » importants de notre époque (saints, musiciens, politiques, intellectuels ou encore personnages légendaires).

Le Jury international de la Biennale de Dakar 2026 est composé de sa présidente, la photographe éthiopienne Aïda Muluneh, ainsi que de l'artiste visuelle cubaine Maria Magdalena Campos-Pons, de l'artiste visuelle protéiforme tunisienne Mouna Jemal Siala (Prix du Ministre de la Culture de la Biennale de Dakar 2010), l'artiste ghanéen Ibrahim Mahama et grande figure de la création contemporaine, et enfin le plasticien sénégalais de la deuxième génération de l'Ecole de Dakar, Abdoulaye Ndoye.