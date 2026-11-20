Le jeudi 19 novembre, la 16e édition de la Biennale de l'Art africain contemporain de Dakar s'est ouvert à l'Ancien Palais de Justice (sis Cap Manuel) et se poursuit jusqu'au 19 décembre. Cette année, 76 propositions artistiques de la Sélection officielle, en plus d'un Grand Témoin, d'une Carte Blanche et d'un volet Artiste hommage, sont confrontés au regard d'un public composé des férus de la création contemporaine d'Afrique, de ses diasporas et du monde.

Le tout-Dakar des arts a arboré parmi ses meilleurs sourires,jeudi 19 novelbre 2026, à la fête de la création africaine contemporaine. A l'Ancien Palais de Justice de Dakar (Cap Manuel), en début de soirée, la 16e édition de la Biennale de l'Art africain contemporain de Dakar a été officiellement ouverte par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Sur le thème « (anti)fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup », la Biennale de Dakar 2026 donnera à contempler à ses publics 79 propositions artistiques de la Sélection officielle, qui célèbrent le génie créatif de l'Afrique et de ses diasporas.

Ce sont 76 propositions de la Section IN, soient 54 pour l'Exposition internationale et 22 pour la Section Design, toutes reçues à l'Ancien Palais de Justice. En plus de ces 76 propositions, on compte en plus trois invitations spéciales, constituées d'un Grand Témoin, d'une Carte Blanche et d'une Exposition hommage.

Le Grand Témoin de cette édition est le Marocain Faouzi Laatiris, artiste visuel majeur et figure de l'Ecole (des Beaux-arts) de Tétouan, tandis que la Carte Blanche est décernée à l'illustre Serigne Mbaye Camara, artiste visuel sénégalais et un emblème de la deuxième génération de l'Ecole de Dakar.

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L'Exposition hommage « La Sagesse de l'épreuve » met à l'honneur le défunt Abdoulaye Niokhor Bob dit Ngoor (1973-2017). Ce volet est une célébration posthume et une reconnaissance d'un artiste exceptionnel parti à la fleur de l'âge, mais dont l'oeuvre participe encore au rayonnement de la création contemporaine. Matiériste singulier et spirituel convaincu, sa démarche explorait la fragilité, l'urgence du geste créateur et la mémoire urbaine. L'expo sera reçue à la Galerie nationale d'Art, étant le seul rendez-vous à être reçu hors de l'Ancien Palais de Justice.

De nos génies créateurs contemporains

Pour les expositions canoniques, trois espaces vont recevoir les biennalistes. Le Pavillon Sénégal, qui s'installe de manière inédite à l'Ancien Palais de Justice (Salle de la Cour Suprême) et est commissarié par l'artiste Amadou Kane Sy, est titré « La Voix des temporalités inaudibles ». Vitrine de la création contemporaine sénégalaise, le pavillon national accueille des oeuvres empreintes de la sève de nos terroirs dans ce qu'ils ont de plus intime, essentiel et fécond, tout en laissant entrevoir des voies prospectives. On y trouvera notamment des oeuvres d'Ican Ramageli, Papisto Boy, Pape Samb et des femmes de Nguiéniène.

L'autre espace national est celui du pays invité d'honneur. Le Pavillon de la République Démocratique du Congo, « Quatrième temps : Le temps comme matière vivante », avec comme commissaire l'artiste Steve Bandoma, propose une traversée de l'histoire et de la création artistique congolaises, depuis les héritages fondateurs jusqu'aux interrogations contemporaines.

L'exposition construit une lecture fondée sur quatre notions essentielles : la mémoire, la résistance, l'invention et une quatrième, la conscience, qui déplace l'expérience vers le visiteur lui-même.

L'exposition de la Collection de l'Etat, curaté par Kalidou Kassé, est titrée « Sunu patrimoine : Trajectoires et mémoires des collections publiques du Sénégal 1960-2026 ». Les oeuvres sélectionnées sont envisagées à la fois comme formes artistiques, documents historiques, sédiments institutionnels et opérateurs de mémoire collective. Présentes dans les palais de la République, les assemblées, les ministères, les juridictions, les universités, les structures patrimoniales, les monuments, les places, les façades et les espaces de la vie civique, les oeuvres composent une géographie culturelle du territoire national.