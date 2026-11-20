À l'ouverture de la 16e édition de la Biennale de l'Art africain contemporain de Dakar (Dak'Art) le jeudi 19 novembre 2026, Abdoulaye Diop, président du Comité d'orientation, a mis en avant la portée du thème de cette édition, « Antifragilité : art de la réparation et stratégies de résilience ». Une réflexion sur la capacité des artistes africains à transformer les crises et les blessures de l'histoire en nouvelles formes d'expression. La ministre congolaise de la Culture, Yolande Elebe Ma Ndembo, a, pour sa part, présenté l'art comme un instrument de paix, de réconciliation et de reconstruction sociale.

L'art africain contemporain revendique sa place dans le paysage artistique mondial. C'est l'un des messages forts portés par Abdoulaye Diop, président du Comité d'orientation de la 16e édition de la Biennale de Dakar, lors de la cérémonie d'ouverture. Revenant sur le processus de préparation de cette manifestation culturelle, il a notamment salué le travail collectif ayant permis de donner forme à cette édition.

Sur le choix du directeur artistique, Mourad Montazami, retenu parmi 30 candidatures, Abdoulaye Diop a souligné la pertinence de sa proposition autour de l'antifragilité. Un concept qui invite à ne pas simplement résister aux chocs, mais à en tirer une force de transformation. « Ceux qui ne se contentent pas de résister au choc, mais qui grandissent, se renforcent et se réinventent grâce au choc », a-t-il expliqué en revenant sur la philosophie de cette notion empruntée à Nassim Taleb.

Pour le président du Comité d'orientation, cette approche trouve une résonance particulière dans l'histoire de l'art africain. « Dans un monde qui les voulait fragiles, l'Afrique et ses artistes ont choisi d'être antifragiles », a-t-il affirmé.

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Longtemps enfermés dans des représentations réductrices, assimilant leurs productions à l'artisanat, au folklore ou à l'ethnique, les artistes africains ont, selon lui, transformé cette marginalisation en force créatrice.

« Chaque crise, chaque rupture, chaque violence de l'histoire, nos artistes l'ont métabolisée en langage, en culture », a-t-il soutenu. Une manière de rappeler que l'art africain ne se limite plus à subir les regards extérieurs, mais participe pleinement à la construction des récits et des imaginaires contemporains. « Nous ne sommes plus les objets passifs de l'histoire de l'art, nous en sommes les sujets antifragiles », a-t-il insisté.

878 candidatures, 50 artistes sélectionnés

Au-delà de cette ambition artistique, Abdoulaye Diop a également présenté les principales données relatives à la sélection officielle. L'appel à candidatures pour l'exposition internationale a enregistré 878 dossiers, dont 874 complets. À l'issue du processus de sélection, 50 artistes ont été retenus.

Le responsable a toutefois attiré l'attention sur la situation des artistes sénégalais. Les 127 candidatures enregistrées au Sénégal constituent, selon lui, un record, mais révèlent également des insuffisances dans la préparation des dossiers. « Le manque de compétitivité et le besoin criant d'encadrement dans la formation, le montage et la présentation de leurs candidatures » constituent des défis à relever, a-t-il relevé.

Il a ainsi plaidé pour la réhabilitation de l'École nationale des arts et des métiers de la culture ainsi que pour le renforcement des capacités des acteurs du secteur. Autre préoccupation : la faiblesse des candidatures dans les domaines du design, des arts numériques et du street art, alors que ces disciplines occupent une place croissante dans les industries culturelles et créatives. Pour renforcer ce volet, un commissaire spécialement chargé du design a été mobilisé, avec une sélection de 21 designers.

La Biennale entend également étendre son rayonnement au-delà de l'exposition internationale. Près de 350 expositions privées, retenues par son secrétariat général, sont annoncées à travers le Sénégal, le continent africain et au-delà. À cela s'ajoutent le pavillon du Sénégal, celui du pays invité d'honneur, une exposition hommage au jeune artiste sénégalais Abdoulaye Nyonkor Bop Dingoor, une carte blanche à Céline Baay Camara ainsi qu'une exposition consacrée au grand témoin marocain.

Dans cette dynamique, Abdoulaye Diop a renouvelé son plaidoyer en faveur de la mise en place d'un observatoire des industries culturelles et créatives. L'objectif est de disposer de statistiques fiables pour mieux accompagner et développer ces secteurs.

La RDC mise sur l'art comme instrument de paix

Pays invité d'honneur de cette 16e édition, la République démocratique du Congo (RDC) entend faire de sa participation une vitrine de sa vitalité artistique, mais également un plaidoyer pour la paix et la réconciliation. Prenant la parole au nom de son pays, la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Yolande Elebe Ma Ndembo, a souligné le rôle de la création artistique dans un contexte marqué par les violences, particulièrement dans l'est du territoire congolais.

« La culture demeure un espace de résistance à la violence, de reconstruction de la mémoire et de restauration du lien social », a-t-elle déclaré. Pour elle, les artistes contribuent à préserver l'humanité des populations éprouvées, à redonner une voix aux communautés et à transformer leurs souffrances en force de création.

« L'art ne fait pas disparaître les épreuves, mais il nous aide à les comprendre, à les transmettre et parfois à les dépasser », a-t-elle poursuivi. Au-delà de sa dimension esthétique, la création devient ainsi un moyen de dialogue et de rapprochement entre les peuples.

Sous le thème « RD Congo, cap sur Dakar 2026 », la participation congolaise ne se limitera pas à son pavillon national. Deux artistes du pays figurent dans la sélection officielle, tandis que d'autres investiront les galeries, les ateliers et différents espaces de création de la capitale sénégalaise.

La ministre a également appelé à un renforcement de la coopération culturelle entre les pays africains. « L'Afrique doit davantage se découvrir elle-même. Elle doit faire circuler ses oeuvres, ses idées, ses savoirs et ses talents », a-t-elle lancé, invitant les États à développer leurs marchés culturels et à consolider les réseaux d'échanges entre artistes, institutions, universités et musées.

Saluant le rôle du Sénégal dans le rayonnement des arts sur le continent, Yolande Elebe Ma Ndembo a estimé que Dakar constitue une capitale culturelle de portée mondiale. Elle a enfin réaffirmé la conviction de son pays selon laquelle la culture peut contribuer à rapprocher les peuples et à construire des solidarités durables.