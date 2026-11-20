Plus de mille élèves de l'Institut Mwanandeke, situé dans la localité de Samba, en territoire de Kasongo (Maniema), se retrouvent exposés aux intempéries après la destruction, pour la deuxième fois en moins d'un mois, de la toiture de leur école par un vent violent, mardi 17 novembre.

Selon les responsables de cet établissement public conventionné protestant, la toiture a été emportée une première fois le 25 octobre. Grâce à une collecte de fonds organisée auprès des enseignants, l'école avait réussi à effectuer des réparations. Mais un nouvel épisode de vents violents, survenu le 17 novembre, a de nouveau détruit la toiture, laissant les élèves sans abri en pleine saison des pluies.

Face à cette situation, le préfet de l'Institut Mwanandeke, Kawaya Masimango, affirme que l'école ne dispose plus de moyens pour entreprendre de nouveaux travaux de réhabilitation.

« Le 25 octobre, un vent violent a emporté la toiture de notre école, laissant les enfants sans abri. Nous avons sensibilisé les enseignants et cotisé pour la remettre. Pour la deuxième fois encore, le 17 novembre, cette même toiture a été emportée par les vents, replongeant les enfants dans les mêmes conditions », explique-t-il.

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Le responsable scolaire lance un appel aux autorités provinciales, aux élus du Maniema ainsi qu'aux personnes de bonne volonté afin d'obtenir une assistance urgente.

« Aujourd'hui, nous nous retrouvons incapables de remettre cette toiture. C'est pourquoi nous tendons la main à toute personne de bonne volonté, aux autorités qui nous écoutent et aux élus de la province du Maniema pour nous aider à remettre cette toiture afin que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions », plaide-t-il.

Selon lui, l'Institut Mwanandeke est l'un des plus grands établissements scolaires de la zone, avec plus de 1 000 élèves inscrits. L'absence de toiture compromet sérieusement le déroulement des cours pendant cette période marquée par de fortes pluies.

« Nous ne savons pas comment ces enfants vont étudier pendant cette période pluvieuse. Les autorités doivent nous venir en aide afin que nous obtenions le matériel nécessaire pour réhabiliter notre école », insiste le préfet.

En attendant une éventuelle intervention, les élèves et les enseignants sont contraints de suivre les cours dans des conditions particulièrement difficiles, sous la menace permanente des intempéries.