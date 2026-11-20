Le Conseil local de la jeunesse du groupement de Mwenye, dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu), a dénoncé, jeudi 19 novembre, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), survenue lundi dans la localité de Lhosse. Selon cette structure, des alertes avaient été lancées aux services de sécurité avant l'incursion des assaillants, mais aucune intervention préventive n'aurait été menée sur le terrain.

Le président du Conseil local de la jeunesse, Prince Kasyano, affirme que les rebelles ADF ont causé d'importants dégâts matériels et humains dans le groupement de Mwenye. Des boutiques, des pharmacies, des dépôts de cacao ainsi que plusieurs maisons d'habitation ont été incendiés. Des habitants auraient également été tués ou enlevés lors de l'attaque.

« Nous avons alerté les services de sécurité, rien n'a été fait sur le terrain pour mettre hors d'état de nuire ces ennemis. Voilà qu'aujourd'hui les ADF ont commis des dégâts dans la région, en incendiant des boutiques et pharmacies, des dépôts de cacao ainsi que des maisons d'habitation. Ils ont même emporté certaines personnes après en avoir tué d'autres », a-t-il déclaré.

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Le bilan exact de cette attaque reste pour l'instant difficile à établir. Selon Prince Kasyano, les opérations de recherche se poursuivent également dans le village voisin de Kisha, où d'autres civils auraient été tués.

« Pour l'instant, il n'est pas facile d'évaluer les dégâts en donnant un bilan chiffré. À part cela, au village de Kisha, l'ennemi a aussi tué des gens dont le nombre n'est pas encore connu, car les fouilles se poursuivent », a-t-il ajouté.

Face à cette situation, des sources militaires indiquent qu'un renforcement du dispositif sécuritaire est en cours dans cette partie du territoire de Lubero afin de protéger les populations civiles et de traquer les auteurs de ces violences.

Ces nouvelles attaques interviennent dans un contexte d'insécurité persistante dans l'est de la RDC, où les ADF continuent de mener des incursions meurtrières contre les populations civiles malgré les opérations militaires en cours.