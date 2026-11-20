Un train de marchandises de la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC), en provenance de Lubumbashi, a déraillé aux premières heures du jeudi 19 novembre à Mwene-Ditu, dans la province de Lomami.

Selon des sources locales, l'accident s'est produit à proximité du petit marché Mukishi, dans la commune de Musadi, à environ un kilomètre de la gare de la SNCC. Quatre wagons sont sortis des rails avant de terminer leur course dans des parcelles habitées. D'autres wagons ont également été endommagés sous la violence du choc.

Le déraillement a occasionné d'importants dégâts matériels. Des rails ont été arrachés et plusieurs installations ferroviaires ont été affectées. Malgré l'ampleur de l'accident, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée.

Les équipes techniques de la SNCC sont rapidement intervenues pour sécuriser le site et entreprendre les opérations de dégagement des wagons accidentés. Le trafic ferroviaire reste cependant perturbé sur ce tronçon en attendant le rétablissement complet de la circulation.

Jusqu'à présent, les causes exactes du déraillement n'ont pas encore été officiellement établies. Une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances de cet incident.