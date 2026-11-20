Le Comité de suivi des prix des produits pétroliers (CSPPP) a certifié un montant global de 153,95 millions de dollars américains au titre des pertes et manques à gagner des sociétés pétrolières pour le troisième trimestre 2026. Cette certification intervient dans un contexte marqué par la hausse des cours du pétrole sur le marché international et alors que le Gouvernement réaffirme son engagement à maintenir la stabilité des prix à la pompe.

Réuni pour les travaux de certification des pertes et manques à gagner (PMAG) des sociétés pétrolières, mardi et mercredi 18 novembre, le Comité de suivi des prix des produits pétroliers a validé un montant total de 153.951.330,09 USD pour le troisième trimestre de l'exercice 2026.

Effets de la crise au Moyen-Orient

Les travaux ont concerné les quatre zones d'approvisionnement du territoire national, à savoir les zones Sud, Est, Ouest et Nord. À l'issue des évaluations, le Comité a certifié 14.497.027,71 USD pour la zone Sud et 139.454.302,38 USD pour les zones Ouest et Nord.

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Cette opération de certification se déroule dans un environnement international difficile, caractérisé par une hausse sensible des prix des produits pétroliers consécutive à la crise au Moyen-Orient.

Malgré cette conjoncture défavorable, le Gouvernement a poursuivi sa politique de stabilisation des prix à la pompe afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages et de limiter l'impact de la flambée des cours sur l'économie nationale.

Paiement des créances certifiées

Clôturant les travaux, le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a salué les efforts des différentes parties prenantes ayant contribué à assurer la continuité de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers.

Il a également insisté sur la nécessité de maintenir un dialogue permanent entre les acteurs du secteur afin de rechercher des solutions durables aux défis auxquels celui-ci demeure confronté.

Dans le même registre, le ministre de l'Économie nationale a annoncé la volonté du Gouvernement de procéder dans les meilleurs délais au paiement des créances certifiées des sociétés pétrolières ainsi qu'aux avances du quatrième trimestre 2026.

Cette mesure vise notamment à renforcer la trésorerie des entreprises concernées et à garantir la poursuite de leurs activités. Il a toutefois invité les opérateurs à se conformer aux exigences légales et réglementaires requises pour bénéficier de ces paiements.

Les opérateurs rassurent sur l'approvisionnement

À l'issue de ces travaux, les professionnels du secteur ont tenu à rassurer l'opinion publique quant à la disponibilité des produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national.

« Il n'y aura ni rupture ni pénurie de stocks », a affirmé Ali Mamina Malau, président national de la commission Hydrocarbures de la Fédération des entreprises du Congo (FEC).

Selon lui, les travaux de certification se sont déroulés dans un climat de concertation et ont permis aux différentes parties de parvenir à un consensus sur les montants certifiés.

Ali Mamina Malau a salué la stabilité observée dans le secteur au cours de cette période et estimé que la collaboration entre l'État et le secteur privé demeure essentielle pour garantir un approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers.

« La population peut être rassurée. Le secteur est organisé et apaisé. Nous continuerons à travailler avec les pouvoirs publics afin de préserver cette stabilité et d'assurer la disponibilité des produits pétroliers », a-t-il souligné.