La délégation de l'Union européenne (UE) en République démocratique du Congo et la Primature ont organisé, jeudi 19 novembre à Kinshasa, un forum de haut niveau consacré à l'initiative « Tout sauf les armes ». Cette rencontre a permis d'examiner les opportunités commerciales offertes aux exportateurs congolais sur le marché européen, après 25 ans de partenariat dans le cadre de ce régime préférentiel.

Les échanges ont réuni des représentants des institutions publiques, dont le ministre des Transports, représentant la Première ministre, ainsi que des acteurs du secteur économique. Les discussions ont porté sur les possibilités qu'offre cet instrument commercial pour développer les exportations congolaises et renforcer les échanges entre la RDC et l'Union européenne.

L'initiative « Tout sauf les armes » accorde aux pays les moins avancés, dont la RDC, un accès en franchise de droits de douane et sans contingent au marché européen pour tous les produits, à l'exception des armes et des munitions. Cet accès reste toutefois soumis aux règles d'origine et aux autres dispositions applicables.

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Pour l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en RDC, Douglas Carpenter, ce dispositif constitue une opportunité pour les exportateurs congolais. Il a réaffirmé la volonté de l'UE d'accompagner les efforts visant à améliorer le climat des affaires dans le pays afin de faciliter l'accès des produits congolais aux marchés internationaux.

« Il s'agit d'un instrument de partenariat fondé sur l'ouverture, la coopération et les opportunités économiques », a-t-il précisé, estimant que ce régime préférentiel peut représenter un avantage pour les deux parties.

Des opportunités à concrétiser

Au-delà du bilan des 25 années de partenariat commercial, ce forum a également permis d'aborder les perspectives de développement des échanges entre la RDC et l'Union européenne.

L'enjeu est notamment de permettre aux entreprises congolaises de mieux tirer parti des préférences commerciales accordées par l'UE et de renforcer leur capacité à exporter vers ce marché.