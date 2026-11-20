En séjour en France, l'évêque d'Atakpamé, Mgr Moïse Touho, a rendu visite jeudi à Mgr Olivier de Cagny, évêque d'Évreux.

Son déplacement en Normandie l'a aussi conduit au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, à La Chapelle-Montligeon. Ce lieu, présenté comme le centre mondial de prière pour les défunts, accueille toute l'année des pèlerins et des personnes en deuil.

Évreux se trouve à une centaine de kilomètres à l'ouest de Paris. Son diocèse, qui couvre tout le département, compte parmi les plus anciens de France : la tradition fait remonter sa fondation au IVe siècle, avec saint Taurin, premier évêque de la ville. Le siège épiscopal est la cathédrale Notre-Dame d'Évreux, l'un des grands édifices gothiques de Normandie.

Les deux diocèses entretiennent des liens étroits. Évreux accueille actuellement deux prêtres togolais, les pères Valentin Dekoumasaga et Marc Blewoussi, en mission Fidei Donum. Ce dispositif permet à un diocèse de « prêter » des prêtres à un autre diocèse, souvent à l'étranger. Il est de plus en plus utilisé par les Églises africaines au profit de diocèses européens qui manquent de prêtres.

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« Leur présence parmi nous est un beau signe de communion, de fraternité et de partage entre nos Églises », ont souligné les deux évêques.

Il y a un an, Mgr de Cagny s'était rendu à Atakpamé pour l'ordination de huit nouveaux prêtres, à l'occasion du 60e anniversaire du diocèse.