Du 4e arrondissement de Libreville à Ntoum, en passant par les autres arrondissements, Owendo et Akanda, le mot d'ordre est désormais clair : une mobilisation organisée, chiffrée, maîtrisée et vérifiable.

Dans le cadre des préparatifs du premier Congrès ordinaire de l'Union démocratique des bâtisseurs (UDB), prévu le 5 décembre 2026, la Sous-commission Mobilisation a achevé, jeudi 19 novembre, sa tournée d'information et de sensibilisation dans la province de l'Estuaire, avec une dernière étape dans la commune de Ntoum, du côté de Bikélé.

Conduite par son président, Séverin Ndong Ekomi, accompagné des membres de la délégation, cette mission de terrain s'est déroulée en plusieurs étapes. Après les rencontres avec les responsables des 4e, 5e et 6e arrondissements de Libreville ainsi que ceux de la commune d'Owendo, la délégation a poursuivi ses échanges avec les structures des 1er, 2e et 3e arrondissements, puis de la commune d'Akanda, avant de clôturer cette séquence à Ntoum.

À chacune de ces étapes, le président de la Sous-commission a conduit les échanges, présenté les orientations retenues et rappelé l'importance d'une mobilisation méthodique, reposant sur l'implication effective des responsables locaux et une meilleure coordination des structures de base.

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Une nouvelle approche : passer de la mobilisation déclarative à la mobilisation mesurable

L'un des temps forts de ces rencontres a été la présentation de la nouvelle approche opérationnelle de mobilisation, notamment à travers les interventions de Justine Judith Lekogo, assistante de la Sous-commission Mobilisation.

À l'aide de sa calculatrice, elle a procédé, étape après étape, à des démonstrations pratiques pour expliquer aux responsables comment construire des objectifs de mobilisation réalistes, à partir des effectifs réellement disponibles et de la capacité de mobilisation de chaque structure.

L'exercice était volontairement concret : démontrer qu'une délégation, un quartier, une zone ou un département peut déterminer précisément le nombre de militants qu'il est en mesure de mobiliser, identifier les responsables concernés et assurer le suivi des engagements pris.

L'objectif est de rompre avec les anciennes pratiques fondées sur des listes déclaratives, parfois difficiles à vérifier, susceptibles de comporter des doublons ou de faire état de personnes dont l'appartenance réelle aux structures concernées n'était pas toujours établie.

Désormais, il ne s'agit plus d'annoncer des chiffres pour faire nombre, mais de savoir précisément qui mobilise, combien de personnes sont effectivement concernées et sous la responsabilité de qui.

La mobilisation devient ainsi une démarche planifiée, quantifiée, territorialisée et vérifiable. Il n'y a plus de place pour les approximations : chaque responsable doit connaître ses objectifs, son périmètre d'intervention et les résultats attendus.

Une responsabilité à tous les niveaux de l'organisation

Cette nouvelle orientation concerne l'ensemble des structures territoriales du parti : délégations d'arrondissement, de quartier, de zone, délégations départementales, cantonales et villageoises, notamment dans les départements de Cocobeach et du Komo-Océan.

Chaque responsable est appelé à assumer pleinement sa part de responsabilité, dans une chaîne de mobilisation où les rôles sont clairement définis et les effectifs mieux identifiés.

Les échanges ont également porté sur les enjeux du Congrès provincial de l'Estuaire, étape importante dans la préparation du premier Congrès ordinaire du parti.

Par ailleurs, cette mission a été menée en coordination avec les responsables des sous-commissions Sécurité et Pavoisement, afin de garantir une meilleure articulation des dispositifs organisationnels et opérationnels.

Un changement de paradigme assumé

Au-delà de la simple transmission d'informations, cette tournée traduit une volonté de professionnaliser davantage les méthodes de mobilisation de l'UDB.

Sous la conduite de son président, Séverin Ndong Ekomi, et avec l'appui technique des membres de la délégation, notamment Justine Judith Lekogo dans la vulgarisation de la méthode de quantification, la Sous-commission entend faire de la rigueur organisationnelle un principe central des préparatifs.

Le message adressé aux structures de base est sans équivoque : la réussite du premier Congrès ne se mesurera pas à la quantité de listes produites, mais à la capacité réelle des structures à mobiliser leurs militants, dans un cadre organisé, transparent et maîtrisé.

Le changement de paradigme est engagé : moins de déclarations, moins d'approximations, davantage de méthode, de responsabilité et de résultats mesurables.

La mobilisation ne se décrète plus, elle s'organise, se planifie et se vérifie.