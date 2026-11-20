Le 3 novembre dernier, le Maire de la Commune de Moanda, M. Estimé Pédox Lebomo, a pris part à la cérémonie officielle d'accueil des nouveaux étudiants de la 10e promotion de l'École des Mines et de la Métallurgie de Moanda (E3MG).

À cette occasion, le premier magistrat de la ville a prononcé un discours axé sur le rôle stratégique de la formation dans la transformation économique et industrielle du Gabon, autour du thème : « De l'école à l'usine : relever les défis de la transformation locale et de l'excellence industrielle au Gabon ».

Dans son allocution, il a rappelé que l'avenir de Moanda ne saurait se mesurer uniquement au volume de minerai extrait, mais également à sa capacité à développer les compétences locales, à favoriser l'émergence d'entreprises nationales et à créer des emplois durables.

S'adressant particulièrement aux nouveaux étudiants, il les a exhortés à ne pas se former uniquement pour trouver une place dans l'industrie, mais à devenir des acteurs de sa transformation, à travers l'innovation, la rigueur et l'excellence.

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Réaffirmant l'engagement de la Commune à accompagner cette dynamique, le Maire a souligné qu'il ne saurait y avoir d'excellence industrielle durable sans excellence territoriale.

La Commune de Moanda adresse ses encouragements à cette 10e promotion et lui souhaite un parcours placé sous le signe des compétences, de l'audace, de l'innovation et de l'excellence.