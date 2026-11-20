Rabat -À la suite des blessures par balle dont il a été victime dans le quartier de Sibang, à Libreville, le jeune Dylan a fait l'objet d'une évacuation sanitaire vers le Royaume du Maroc, à l'initiative des autorités gabonaises. Il bénéficie désormais d'une prise en charge médicale spécialisée à la Clinique Pasteur de Rabat.

Peu après son admission dans cet établissement hospitalier, il a reçu la visite de S.E.M. Abdelaziz Branly Oupolo, Ambassadeur Haut Représentant de la République gabonaise près le Royaume du Maroc.

Cette visite témoigne de l'attention portée par les autorités gabonaises à la situation du jeune patient, ainsi que de la mobilisation des services diplomatiques pour faciliter son accueil et veiller au bon déroulement de sa prise en charge médicale sur le territoire marocain.

Dès son arrivée, le jeune compatriote a été pris en charge par une équipe médico-chirurgicale qui a procédé à une première évaluation de son état clinique.

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Au regard de la nécessité d'une surveillance médicale étroite, il a été admis en service de réanimation, où plusieurs examens cliniques, biologiques et radiologiques, notamment des scanners, ont été réalisés afin de préciser son état de santé et d'orienter les décisions thérapeutiques.

Selon le Dr Siham El Jai, anesthésiste-réanimatrice et médecin coordinatrice de SEVAMED, les premières dispositions médicales ont été engagées dès l'admission du patient, conformément aux exigences de son état clinique.

Le protocole de soins mis en place comprend notamment des mesures de réanimation, une oxygénothérapie, un traitement antalgique ainsi qu'une antibiothérapie.

Des investigations complémentaires ont également été prescrites afin d'affiner l'évaluation médicale et de déterminer les orientations thérapeutiques les plus appropriées.

Dans cette perspective, le médecin coordinateur a précisé que de nouveaux examens radiologiques avaient été effectués dans la matinée, afin de permettre à l'équipe médicale de statuer sur la conduite à tenir.

L'éventualité d'une intervention chirurgicale demeure notamment à l'étude, au regard des résultats des investigations en cours.

Cette évacuation sanitaire illustre la mobilisation des autorités gabonaises en faveur de la protection et de l'accompagnement des compatriotes confrontés à des situations sanitaires particulièrement délicates.

À travers cet accompagnement, les autorités gabonaises réaffirment leur attachement aux valeurs de solidarité nationale, d'assistance et de protection des citoyens, y compris au-delà des frontières nationales.