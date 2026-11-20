Antalya, Turquie -- Dans un entretien accordé à la presse, ce mardi 17 novembre 2026, le président du Réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale (ROSCEVAC), Nicaise Moulombi, a placé au premier plan une exigence aussi pressante que légitime : garantir des financements substantiels aux populations autochtones du bassin du Congo.

Ces fonds, promis depuis des années, tardent toujours à parvenir, alors même que la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) se tient en Turquie, du 9 au 20 novembre.

Le bassin du Congo, un poumon vert indispensableLe réchauffement climatique ne saurait être traité à la légère.

Les rencontres internationales se multiplient, dans l'objectif commun de préserver la planète, mais l'urgence, elle, ne faiblit pas.

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Dans ce combat décisif, l'Afrique, et singulièrement l'Afrique centrale, entend bien tenir sa place, et même peser dans les débats. Elle abrite le bassin du Congo, véritable poumon vert de la planète, dont le rôle dans la production d'oxygène est impossible à contester.

Sa présence à la table des négociations n'est donc ni accessoire ni symbolique : elle est indispensable.Le Gabon porte une position communeLe Gabon, présent à cette rencontre, n'a pas manqué de faire entendre sa voix. Nicaise Moulombi, deuxième questeur du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), a souligné avec vigueur les attentes de son pays.

Pour lui, la fragmentation des discours affaiblit la portée de l'action collective :« Plutôt que de multiplier les plaidoyers dispersés, nous avons arrêté une position commune, que le ministre et ses pairs africains peuvent défendre dans les négociations. » Une stratégie unifiée, selon lui, constitue la meilleure garantie que les préoccupations du terrain franchissent enfin le seuil des salles de négociation.

« Nous demandons un triplement du financement »« Nous demandons un triplement du financement », insiste-t-il, afin que les collectivités locales, les populations autochtones, les femmes et les jeunes puissent enfin améliorer leur cadre de vie.

Des dizaines de milliards de dollars ont pourtant été promis depuis l'Accord de Paris, mais seule une fraction a réellement été décaissée.Pour René Ngongo Mateso, Prix Nobel alternatif (Right Livelihood Award) et expert en écologie et en conservation de la nature, le problème tient à la lourdeur des procédures : les mécanismes de financement sont si complexes que le bassin du Congo peine, au bout du compte, à y accéder.

Mabaye Dia, expert en environnement et en sécurité climatique, conseiller régional au Bureau régional des Nations unies pour l'Afrique centrale (UNOCA), abonde dans ce sens :« La clé réside dans la diversité des approches : il est indispensable de multiplier les mécanismes de coopération pour bâtir un consensus durable. »

D'autres pistes se dégagent, à savoir un financement triplé, des règles d'accès simplifiées, un partage équitable des bénéfices de la conservation avec les communautés riveraines et une coordination renforcée entre les parties prenantes.

Ces prises de parole font suite à la déclaration commune adressée au ministre gabonais de l'Environnement et du Climat, Stanislas Stephen Mouba, qui réunit dans un texte unique les attentes d'une région abritant le deuxième massif forestier tropical du monde. Dans ce dossier, le choix de la méthode compte autant que le contenu.