En vue d'accompagner des jeunes comédiens et régisseurs de lumière vers une meilleure maîtrise de leur métier et de leur professionnalisation, l'Espace culturel Yaro, en partenariat avec le Théâtre du Nord/ Ecole du Nord de France, a lancé un appel à candidatures pour le recrutement des jeunes artistes qui intègreront la première promotion de l'atelier-laboratoire théâtral de Pointe-Noire, dont la formation débutera en janvier prochain.

L'atelier-laboratoire est un programme de formation théorique et pratique qui s'inscrit dans la continuité du partenariat artistique développé depuis des années entre l'Espace culturel Yaro et le Théâtre du Nord/Ecole du Nord.

Il entre également dans le cadre des partenariats entre l'Espace culturel Yaro et des réseaux d'organisations et des professionnels oeuvrant dans l'apprentissage des métiers du théâtre ainsi que la diffusion artistique; des activités destinées à accompagner des jeunes praticiens vers une meilleure maîtrise de leur métier et de leur professionnalisation.

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L'appel à candidatures lancé pour ce premier atelier-laboratoire théâtral de Pointe-Noire a pour marraine Alexandra Guenin. Il s'adresse aux jeunes comédiens et régisseurs lumière âgés de 18 à 35 ans, résidant au Congo ou dans un pays de l'Afrique centrale, ayant déjà une première expérience du théâtre (Pratique d'au moins un an) et souhaitant franchir un nouveau cap dans leur parcours.

Cette formation leur permettra « de construire leur avenir professionnel dans les métiers du théâtre et se positionner en professionnel incontournable de la scène du théâtre africain ».

Par ailleurs, les candidats doivent être, entre autres, motivés par une démarche de formation, de perfectionnement et de professionnalisation, être disponibles et engagés à suivre régulièrement l'ensemble du parcours de formation sur la période retenue de 2027-2028 (Trois sessions de quarante-cinq jours chacune et chaque année).

Pour cette première promotion 2027-2029, dix jeunes seront sélectionnés (Quatre comédiennes, quatre comédiens et deux régisseurs de lumière). La date limite de dépôt des dossiers initialement fixée au 30 octobre a été rallongée au 30 novembre. Les personnes intéressées peuvent écrire à : espaceyaro@yahoo.fr .