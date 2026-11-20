Publié à L'Harmattan Congo, le livre de 219 pages condamne les antivaleurs qui gangrènent les différentes sphères de la vie dans plusieurs pays du monde, plaidant que le droit redevienne un véritable garant de la dignité et de la liberté de tous.

Subdivisé en deux parties, à savoir La prévention de la lutte contre les antivaleurs et Sanctions administratives et sanctions répressives; le livre contribue à réveiller tous les acteurs politiques, économiques, et l'ensemble des membres de la société civile du Congo en les invitant à faire preuve du sens du devoir, de la responsabilité et de la vérité afin que le droit cesse d'être un simple texte ou un instrument au service de quelques uns. Il doit redevenir un véritable garant de la dignité et de la liberté de tous.

En effet, dans plusieurs pays du monde, la corruption est devenue un phénomène banal qui s'est transformé en une culture dont les effets sont perçus par une catégorie d'agents publics comme moyen d'atténuer la pauvreté.

Fort de ce constat, la lutte contre les antivaleurs doit interpeller toute la population congolaise car, les valeurs séculaires de la dignité humaine ont laissé le champ libre aux antivaleurs qui ont pour noms corruption, cupidité, vol, mensonge, concussion, etc.

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Ces antivaleurs, déjà dénoncées à plusieurs reprises par les plus hautes instances du pays, restent virulentes, actuelles et nocives pour la société tout entière. Elles deviennent une question de «salubrité publique» qu'il faut vite traiter au moyen d'une thérapeutique juridique appropriée. Ainsi, l'outil juridique demeure, à travers la réglementation, l'une des meilleures armes de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

Le droit se présente alors comme un outil indispensable pour consolider les choix de valeur en permettant de les formaliser (Fonction législative) et de les mettre en oeuvre (Fonction judiciaire et exécutive).

Dans son introduction, Paul Nicolas Gomes Olamba a souligné qu'en ce début du vingt-et-unième siècle, la lutte contre les antivaleurs est devenue un des grands sujets d'actualité dans de nombreux pays, et au sein des grandes institutions internationales telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le Programme des Nations unies pour le développement.

Ici et là, des conventions ou des programmes d'actions pour lutter contre ces fléaux sont adoptés et mis en oeuvre: conférence ministérielle sur le projet de convention de l'organisation de l'unité africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption du 18 au 19 septembre 2002 à Addis-Abeba; la convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales.

La lutte contre la corruption, cheval de bataille de nombreux gouvernements

La lutte contre la corruption est devenue le cheval de bataille de nombreux gouvernements et des organisations du Système des Nations unies, comme en témoigne l'adoption en octobre 2003 par l'assemblée générale des Nations unies de la convention contre la corruption. Il est par conséquent acquis que la communauté internationale se mobilise en prenant des mesures efficaces pour décourager, prévenir et réprimer tous les actes de corruption et infractions assimilées tant sur le plan interne que sur le plan externe.

La République du Congo n'est pas en marge de cette réalité et s'inscrit dans cette dynamique. En effet, les antivaleurs ayant été reconnues comme quelques uns des plus grands fléaux qui rendent l'État inefficace et peu performant, le gouvernement s'engage à les combattre avec force, car elles génèrent la pauvreté et retardent le développement socio-économique de nombreux pays dans le monde.

L'auteur l'a illustré par les différents discours du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à la Nation tout entière, le 29 décembre 2018, le 21 mars 2021, le 14 août 2003, le 28 novembre 2022, ...

Préfaçant le livre de Paul Nicolas Gomes Olamba, Grégoire Bakandeja wa Mpungu, professeur émérite des universités, doyen honoraire de la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa, et premier vice-président de l'Institut euro-africain de droit économique en charge de l'Afrique centrale (Ineadec), a fait savoir que cet ouvrage se veut ainsi un appel à la renaissance morale, à la réforme institutionnelle et à l'engagement collectif pour la justice, la probité et l'équité, gage essentiel pour améliorer la gouvernance publique.

Il servira à coup sûr de référence aux juristes, enseignants, étudiants, chercheurs, acteurs de la société civile et décideurs qui souhaitent comprendre en profondeur la problématique des antivaleurs et oeuvrer à l'édification d'une société congolaise plus juste et plus humaine.

Notons que Paul Nicolas Gomes Olamba est doyen honoraire de la Faculté de droit de l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville, ancien professeur invité en DESS à l'Université de Kinshasa et à l'Université Notre Dame-du-Kassai, en République démocratique du Congo, membre du Conseil scientifique de l'Ineadec. Il est auteur de plusieurs ouvrages.