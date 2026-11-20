Le Fonds pour l'accès et le service universels des communications électroniques (Fasuce) a doté, le 17 novembre à Pointe-Noire, le lycée Alexandre-Honoré-Paka, dans le sixième arrondissement Ngoyo, et le collège Moe-Poaty situé dans le quatrième arrondissement Loandjili, des salles multimédia. La cérémonie officielle d'inauguration de ces deux infrastructures a eu lieu en présence de Fréderic Malik Nguema Nze, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique.

La mise à disposition des infrastructures pédagogiques modernes au lycée Alexandre Honoré-Paka et au collège Moe-Poaty traduit la volonté des pouvoirs publics de promouvoir l'accès aux technologies de l'information et de la communication dans les établissements publics d'enseignement général, tout en contribuant à la modernisation du système éducatif et à l'amélioration des conditions d'apprentissage de la jeunesse.

Recevant cette infrastructure moderne, Mbali Obali, proviseur du lycée Alexandre-Honoré-Paka, a loué les efforts des donateurs et des pouvoirs publics qui oeuvrent à l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants.

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A travers cette initiative, le gouvernement réaffirme son engagement à faire du numérique un véritable levier de développement, d'inclusion sociale et de transformation du secteur éducatif. La réalisation de ces salles multimédia s'inscrit dans une dynamique de réduction de la fracture numérique et de démocratisation de l'accès aux outils de communication électrique. « L'accès au numérique doit aussi se construire à l'école, où se forment les compétences et les cadres de demain.

En inaugurant aujourd'hui ces deux salles multimédia, nous ne faisons pas simplement entrer des ordinateurs dans ces établissements, nous ouvrons à nos enfants de nouvelles portes du savoir sur le monde et sur leur avenir. Nous devons garder à l'esprit que pour certains d'entre eux, ces salles seront peut-être le seul endroit où ils pourront utiliser un ordinateur, accéder à Internet et y découvrir les possibilités qu'offre le numérique », a dit Luc Missidimbazi.

Le président du Comité du Fasuce a ajouté que « l'inauguration de ces deux salles s'inscrit dans la mise en oeuvre du document d'orientation stratégique pour le développement de l'accès et du service universels des communications électroniques adopté par le comité du Fonds pour la période 2020-2025 élargie à l'année 2026. Cette stratégie 2020-2026 mise en oeuvre est très importante pour la vie de l'économie. Il comprend trois axes stratégiques.

L'axe 1 : promouvoir l'accès des communautés rurales démunies aux services de communications électroniques de base. L'axe 2 : promouvoir le développement de nouveaux services de contenus locaux et des applications spécifiques favorisant l'inclusion numérique et l'axe 3 : renforcer les capacités en matière de type ».

Parlant du projet, Louis Marc Sakala, directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques et secrétaire général du Fasuce, a pour sa part déclaré: « Le Fonds va continuer à équiper, à rajouter des machines et dans certains lieux, nous construisons même des salles, nous rajoutons des salles en construisant de A à Z, jusqu'à y fournir l'énergie.

Il était d'abord question d'équiper toutes les grandes universités, tous les grands lycées et les grands collèges d'une salle multimédia. C'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes au 36e établissement scolaire équipé. Nous essayons d'aller au-delà de ce qui est attendu de nous. Notre souhait est que tous les établissements du Congo aient au moins une salle multimédia. Que ce soit dans les collèges, dans les lycées, dans les universités ».

Satisfait de cette initiative qui contribue à l'amélioration des conditions d'études dans les établissements scolaires, Frédéric Malik Nguema Nze, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique a précisé: « La salle qui va être ouverte aujourd'hui au lycée Alexandre-Honoré-Paka contient quinze ordinateurs connectés à l'internet, une imprimante, un vidéoprojecteur et une bibliothèque numérique de 50 000 ouvrages.

Monsieur le proviseur, vous avez 6 000 élèves pour quinze ordinateurs, le nombre est largement insuffisant... Toutefois, dans la perspective du marché du travail et de la création d'entreprise, la compétence digitale est un atout pour les enfants afin de rivaliser avec les autres pays à travers le monde.

De nos jours, on se rend compte que les programmes scolaires ont du mal à suivre l'évolution technologique. En quelques années, l'intelligence artificielle a révolutionné complètement le secteur de la technologie. Et il est très difficile pour les ministères de l'enseignement d'ajuster les programmes aussi vite que l'évolution de la technologie. Les salles multimédia, c'est un moyen pour les enseignants de mettre à jour leurs connaissances et de s'assurer qu'ils prennent du contenu qui leur permette de faire vivre leur enseignement».