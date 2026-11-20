L'écosystème financier ouest-africain accélère sa mutation numérique. Réunis à Dakar pour la 9e édition du Salon Monétique Régional, régulateurs, banques, fintechs et opérateurs technologiques ont placé l'interopérabilité, la montée en puissance de la plateforme PI-SPI et la maîtrise des risques numériques et la confiance en piliers de croissance.

Les chiffres donnent la mesure de la bascule numérique opérée en Afrique de l'Ouest. Dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), le taux d'inclusion financière a atteint 76,1 % en 2025. L'écosystème compte désormais 294 millions de comptes de monnaie électronique dont 90 millions actifs au dernier trimestre pour un volume de 17 milliards de transactions, pesant 219 620 milliards de francs CFA. C'est dans ce contexte que s'est ouverte, le jeudi 17 novembre 2026, à Dakar, la 9e édition du Salon Monétique Régional.

Au coeur de cette transformation figure une infrastructure structurante : la Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PI-SPI), déployée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) le 30 septembre 2025. Reliant déjà plus de 50 millions d'usagers de compte à compte et devenue obligatoire le 2 novembre 2026, cet outil redessine les contours des échanges financiers dans la sous-région en abolissant les silos entre banques, émetteurs de monnaie électronique et fintechs.

Pour le GIM-UEMOA, opérateur historique de l'interopérabilité monétique régionale, cette nouvelle ère appelle un repositionnement stratégique. Son Directeur général adjoint, Ahmed Al Moustapha Cissé, a réaffirmé l'engagement de l'institution à accompagner le déploiement de PI-SPI à travers une feuille de route claire : garantir la disponibilité et la sécurité des infrastructures, moderniser le schéma monétique régional et soutenir la mutation des usages (du sans-contact au QR code, en passant par le commerce électronique).

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Derrière les enjeux technologiques, l'objectif reste éminemment concret : permettre à un commerçant d'encaisser sans friction, à un étudiant de régler ses frais à distance ou à une famille de transférer des fonds instantanément d'un pays à l'autre de l'Union.

Le secteur bancaire en ordre de marche

Du côté des banques, l'adhésion est présentée comme un levier de compétitivité autant que d'inclusion. S'exprimant au nom du président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal (APBEF-Sénégal), son directeur exécutif Mamadou Bessane a souligné la mobilisation des 33 banques et établissements membres pour se connecter à PI-SPI et accompagner leur clientèle. Pour la profession bancaire, innovation et sécurité ne sauraient être opposées : la première ne s'installe durablement que portée par la seconde.

L'APBEF-Sénégal plaide ainsi pour une interopérabilité véritablement centrée sur l'usager, reposant sur des standards techniques harmonisés entre niveaux national et régional, des conditions tarifaires transparentes et une mutualisation de la lutte contre la fraude. « La confiance est une véritable richesse commune », a résumé Mamadou Bessane, appelant à faire de l'intelligence artificielle un outil au service de l'humain et de la détection des anomalies, dans le prolongement du livre blanc récemment consacré au sujet par l'association. En effet, la rapidité des flux a son revers : l'exposition accrue aux cybermenaces.

Représentant le Gouverneur de la BCEAO à l'ouverture des travaux, le Secrétaire général de l'institution d'émission a alerté sur l'industrialisation de la fraude numérique. Selon des études récentes citées à la tribune, l'intelligence artificielle serait impliquée dans 55 % des cyberattaques signalées en Afrique, dopant l'efficacité du phishing (hameçonnage), du smishing (hameçonnage par SMS.) et des attaques par clonage de cartes SIM (SIM swapping).

Face à ces risques qui ciblent autant les architectures techniques que la vigilance des usagers, la Banque centrale durcit le cadre tout en accompagnant l'innovation. L'institution multiplie les chantiers : généralisation de l'authentification forte, sécurisation des interfaces applicatives (API) et du canal USSD en coordination avec les régulateurs des télécommunications, mais aussi assouplissement ciblé de certains plafonds de monnaie électronique et ouverture, jusqu'au 30 novembre 2026, des candidatures pour la première cohorte de son Laboratoire d'innovation financière. Une manière d'affirmer que dans l'UEMOA, la course à l'instantanéité ne se fera pas au détriment de la résilience selon le secrétaire général de la Bceao.