Au premier semestre 2026, le résultat net après impôts de la Société de Promotion Pharmaceutique du Maghreb (Promopharm) S.A a connu une baisse de 74% par rapport au premier semestre 2025, selon les comptes semestriels arrêtés par la direction de cette entreprise.

Il ressort de ces comptes un résultat net de 6,798 millions de dirhams (MDH) contre 26,252 MDH au premier semestre 2025. Selon la direction de Promopharm, cette évolution s'explique principalement par les effets des investissements stratégiques engagés par la société dans le cadre de son plan de développement industriel et de son programme d'innovation.

Elle estime par ailleurs que la mise en exploitation de la nouvelle unité de production de produits injectables à fin 2025 a entraîné une augmentation des charges d'amortissement ainsi que des coûts de financement associés.

L'équipe dirigeante de la société signale que la période a été marquée par une intensification des dépenses de recherche et développement destinées à soutenir l'innovation, renforcer le portefeuille produit et préparer les relais de croissance futurs.

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Concernant le chiffre d'affaires une hausse de 9% a été relevée avec un niveau de 507,062 MDH contre 464,215 MDH au 30 juin 2025.

A fin juin 2026, les achats revendus de marchandises se sont élevés à 131,074 MDH contre 74 MDH au 30 juin 2025. De leur côté, les achats consommés de matières et fournitures se sont établis à 273,267 MDH contre 277,208 MDH au premier semestre 2025. Les autres charges externes passent de 62,425 MDH au premier semestre 2025 à 61,469 MDH durant la période sous revue.

Les charges de personnel se sont élevées à 93 MDH contre 84 MDH au premier semestre 2025.

Dans l'ensemble, les charges d'exploitation de la société Promopharm ont connu une hausse de 15% à 601 MDH contre 523 MDH au 30 juin 2025.

Le résultat d'exploitation a enregistré une baisse de 38,45%, dégageant un solde de 26 MDH contre 42 MDH au premier semestre 2025.

Le résultat financier se situe à -7,440 MDH contre -3,931 MDH à fin juin 2025.

Sur les perspectives de la société, ses responsables avancent que Promopharm entend poursuivre, au cours du second semestre 2026, sa stratégie de croissance axée sur le développement de son portefeuille de produits, le renforcement de ses capacités industrielles et l'amélioration continue de l'accès des patients à des traitements de qualité. »