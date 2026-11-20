Le Comité de Suivi des Prix des Produits Pétroliers (CSPPP) a procédé, les mardi 17 et mercredi 18 novembre 2026, aux travaux de certification des Pertes et Manques à Gagner (PMAG) des sociétés pétrolières, au titre du troisième trimestre (T3) de l'exercice 2026.

Ces travaux ont concerné les quatre zones d'approvisionnement du territoire national, à savoir les zones Sud, Est, Ouest et Nord. A l'issue des travaux, le Comité de Suivi a validé le montant de 14.497.027,71 dollars américains pour la zone Sud, et 139.454.302,38 dollars américains pour les zones Ouest et Nord. Ainsi, globalement le montant certifié au titre des PMAG T3 2026 s'établit à hauteur de 153.951.330,09 dollars américains.

Cet exercice de certification intervient dans un contexte international particulièrement difficile, marqué par une forte hausse des cours des produits pétroliers consécutive à la crise du Moyen-Orient. Face à ces tensions sur le marché international, le Gouvernement de la République a maintenu sa politique de stabilisation des prix à la pompe, faisant ainsi le choix de préserver le pouvoir d'achat des ménages et de limiter les répercussions de cette conjoncture difficile sur l'économie nationale.

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Clôturant ces travaux, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a salué les efforts consentis par l'ensemble des parties prenantes pour assurer la continuité de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et préserver les intérêts de la République. Ce qui constitue le cheval de bataille de Son Excellence Monsieur le président de la République, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Le Vice-Premier Ministre a félicité les différents intervenants pour leur engagement et leur sens de responsabilités, tout en soulignant la nécessité de maintenir le dialogue et la concertation permanente afin de trouver des solutions concertées et durables aux défis auxquels le secteur est confronté. Daniel Mukoko Samba a, par ailleurs, annoncé que le Gouvernement envisageait de payer de toute urgence les créances des sociétés pétrolières certifiées, ainsi que les avances du quatrième trimestre 2026, dans l'objectif de soulager la trésorerie de ces dernières et de garantir la continuité de leurs activités.

En outre, il a invité les opérateurs concernés à se mettre en règle avec les exigences légales et règlementaires pour bénéficier des paiements promis. Les travaux de certification ont réuni les représentants des principales sociétés et structures intervenant dans la chaîne d'approvisionnement des produits pétroliers, notamment Engen, Sonahydroc, Engip, Cobil SA, Lerexcom, SEP Congo, TotalEnergies, GPDPP, LOG SA, SPSA Cobil, Mulykap, United Petroleum, Cordelia, Twins, African petroleum et SOCIR.

Ont également pris part à ces assises les représentants de la Présidence de la République, de la Primature, des ministères des Hydrocarbures, des Finances, du Portefeuille, ainsi que de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), de la Direction générale des Douanes et Accises (DGDA), et de l'Ogefrem.