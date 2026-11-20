Répondant à l'invitation de l'Église kimbanguiste, le Haut Représentant du Chef de l'État, Tony Kanku Shiku, a effectué, le 17 novembre 2026, une visite officielle à Nkamba, Nouvelle Jérusalem. Cette visite, qui a également coïncidé avec les festivités organisées en l'honneur des enfants des pasteurs kimbanguistes, s'est déroulée en présence d'une importante délégation accompagnant le Haut Représentant. Porteur du message de civilités du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Haut Représentant lui a transmis les salutations et les marques de considération du Chef de l'État. Les deux personnalités ont ensuite échangé, en tête-à-tête, sur plusieurs questions d'intérêt national.

Dans un moment de recueillement et de profonde spiritualité, Tony Kanku Shiku s'est également rendu au sanctuaire dédié à Papa Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme, où il lui a rendu un hommage respectueux avant de regagner Kinshasa.

Cette visite témoigne de l'importance accordée au dialogue entre les institutions de la République et les confessions religieuses. Elle traduit également l'engagement en faveur de la promotion des valeurs de paix, de cohésion nationale, de fraternité et de vivre-ensemble, indispensables à la consolidation de l'unité nationale

Dans le tumulte feutré mais incessant de la scène politique congolaise, certains déplacements dépassent largement le simple cadre protocolaire pour s'inscrire dans la grande histoire des symboles. C'est précisément le cas de la visite effectuée mardi 17 novembre 2026 par Tony Kanku Shiku à Nkamba, localité nichée sur les hauteurs verdoyantes du territoire de Mbanza-Ngungu, dans la province du Kongo Central.

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Haut Représentant du Chef de l'État, figure centrale de l'Alliance des Démocrates Socialistes Congolais -ADESCO- et autorité morale du regroupement politique Alliance des Acteurs Attachés au Peuple -AAAP-, celui que les observateurs surnomment volontiers le « Métronome » ou l'« architecte silencieux» de la majorité présidentielle, a foulé le sol de la cité sainte du kimbanguisme.

Cette descente sur la terre natale du prophète Simon Kimbangu, mondialement connu par des millions de fidèles sous l'appellation de « Nouvelle Jérusalem », intervient à un moment charnière de la vie nationale, marqué par la quête permanente de cohésion sociale, d'unité territoriale et de paix durable à l'Est de la RDC.

Bien au-delà de l'agenda administratif ou de l'accompagnement des initiatives du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce pèlerinage politique et spirituel résonne comme un acte fort de communion avec l'une des forces morales et sociologiques les plus structurantes du pays.

En choisissant de se rendre au coeur même de ce sanctuaire où la foi se conjugue quotidiennement avec la discipline, l'effort collectif et l'amour de la patrie, Tony Kanku Shiku envoie un signal limpide à l'opinion nationale et internationale : la refondation du Congo passe essentiellement par l'alliance féconde entre l'action publique et les valeurs profondes qui cimentent l'âme congolaise.

Une immersion au coeur de la « Nouvelle Jérusalem »

Arriver à Nkamba, c'est d'abord accepter de changer de rythme, de laisser derrière soi l'effervescence urbaine de la capitale pour épouser la solennité d'une cité régie par des codes séculaires. Dès son arrivée, Tony Kanku Shiku a été acc ueilli avec une ferveur particulière, au son des célèbres fanfares kimbanguistes dont les cuivres résonnent à travers les vallées environnantes.

Sur cette terre sacrée, la tradition impose le respect strict des usages : comme tout visiteur ou pèlerin foulant l'esplanade du grand temple de 37000 places, le Haut Représentant du Chef de l'État s'est plié avec humilité aux exigences du lieu, marchant pieds nus sur le sol de la cité sainte en signe de révérence et de pureté spirituelle.

Fondée sur l'héritage du ministère prophétique entamé en 1921 par Papa Simon Kimbangu, Nkamba incarne bien plus qu'un simple chef-lieu religieux. Cette ville perchée sur une colline représente l'accomplissement d'une prophétie de dignité, d'émancipation de l'homme noir et d'autonomie spirituelle. L'accueil réservé à l'émissaire présidentiel témoigne de la considération mutuelle qui lie les plus hautes autorités de l'État à cette communauté religieuse, reconnue pour son sens élevé du civisme et sa contribution historique à la conscience nationale.

Un message de paix, de cohésion et de loyauté républicaine

Au fil des échanges et des moments de recueillement qui ont jalonné cette étape, la démarche de Tony Kanku Shiku a pris tout son relief politique et institutionnel. Connu pour son approche pragmatique et son goût prononcé pour la diplomatie de proximité, l'homme d'État s'inscrit dans le sillage direct de la vision portée par le Chef de l'État.

À l'heure où la République démocratique du Congo fait face aux défis sécuritaires majeurs dans sa partie orientale et oeuvre à la consolidation de son front intérieur, le recours aux autorités morales et spirituelles s'impose comme un levier stratégique de premier plan.

Lors de son audience avec le Chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, Sa Divinité Simon Kimbangu Kiangani, les discussions ont naturellement gravité autour des grands enjeux de l'heure :

La consolidation de l'unité nationale. Face aux tentatives de division et aux menaces extérieures, le maintien d'un dialogue permanent entre les institutions de la République et les confessions religieuses demeure un rempart indispensable pour préserver la paix sociale.

L'accompagnement des réformes présidentielles. En tant que Haut Représentant du Chef de l'État et fédérateur de dizaines de formations politiques au sein de la majorité, Tony Kanku Shiku s'attache à toutes les forces vives autour du programme de développement et de modernisation porté par Félix Tshisekedi.

La prière pour le retour de la paix à l'Est. La communauté kimbanguiste, réputée pour sa ferveur et son attachement à la souveraineté du pays, constitue un pilier moral dans la mobilisation spirituelle en faveur des populations meurtries par les conflits armés et des forces de défense engagées sur le terrain.

La visite de Tony Kanku Shiku a également permis de mettre en lumière une dimension souvent méconnue mais essentielle de la « Nouvelle Jérusalem » : son modèle de développement communautaire et infrastructurel. À Nkamba, la foi ne se limite pas à la contemplation ; elle est traduite par le travail manuel, l'entraide et la construction méthodique d'une ville moderne en plein coeur du Kongo Central.

Des vastes chantiers d'infrastructures routières, à l'instar de la route de la Passion, jusqu'aux unités de transformation et aux équipements socio-éducatifs établis grâce à la contribution volontaire des fidèles, la cité offre l'exemple frappant d'une communauté capable de bâtir par ses propres forces.

Pour un politique responsable tel que Tony Kanku Shiku, dont l'action est régulièrement reconnue pour son ancrage social et son soutien aux initiatives de développement à la base, cette réalité résonne avec une acuité particulière. Le rapprochement entre l'effort citoyen déployé à Nkamba et les politiques publiques d'équipement du territoire national illustre une convergence de vues: le progrès de notre pays exige à la fois l'impulsion volontariste de l'État et l'adhésion active des populations.

En saluant les réalisations visibles sur le site, l'émissaire du Chef de l'État a réaffirmé l'attention soutenue que les autorités nationales accordent au désenclavement et au rayonnement de cette cité historique.