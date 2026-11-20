Une ancienne cadre du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), Bibiche Mulonda Mwelwa, aurait été interpellée dimanche 15 novembre 2026 par les services de sécurité. Son nom serait cité dans le cadre d'une enquête portant sur de présumés réseaux de soutien et d'infiltration liés au mouvement rebelle dénommé « Front pour la Refondation de la Nation ». À ce stade, les autorités n'ont pas encore communiqué officiellement sur cette affaire.

L'affaire suscite déjà des interrogations dans un contexte marqué par les préoccupations sécuritaires et les enjeux de souveraineté nationale en République démocratique du Congo. Selon des informations qui restent à confirmer auprès des sources officielles, Bibiche Mulonda Mwelwa ferait l'objet d'investigations sur de possibles connexions avec des réseaux présumés de soutien à ce mouvement rebelle.

Ancienne cadre du PPRD, elle avait également pris part aux élections législatives nationales de 2023 comme candidate sur une liste alliée à l'Union pour la nation congolaise (UNC), sans parvenir à obtenir un siège à l'Assemblée nationale.

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D'autres soupçons, faisant notamment état de possibles liens avec des réseaux d'influence étrangère, dont certains seraient d'origine rwandaise, seraient également évoqués dans le cadre de cette enquête. Toutefois, ces allégations n'ont, à ce jour, fait l'objet d'aucune confirmation officielle ni d'éléments publiquement vérifiables permettant d'établir une quelconque implication personnelle de l'intéressée.

Cependant, des informations non encore confirmées indiquent qu'elle serait retenue dans les locaux du Conseil national de sécurité, en attendant l'évolution de la procédure.

Aucune communication officielle n'a cependant permis, pour l'heure, de confirmer son lieu de détention, les motifs précis de son interpellation ou l'existence d'éventuelles poursuites judiciaires.

Dans ce contexte, l'opinion publique attend des éclaircissements des autorités compétentes afin de connaître les véritables circonstances de cette interpellation, la nature des investigations en cours et les éventuelles suites judiciaires.

En attendant une communication officielle, la présomption d'innocence doit demeurer de rigueur. Les accusations et soupçons évoqués ne sauraient être considérés comme des faits établis en l'absence de preuves et de conclusions judiciaires.