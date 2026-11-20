L'association Women in maritime of West and central Africa (Wimowca), que dirige Armélia Josline Itoua Ndake a restitué, le 19 novembre au préfet de Pointe-Noire, Pierre Cébert Iboko-Onanga, les travaux de son séminaire sur le leadership féminin et le développement du secteur maritime au Congo.

Coordonnatrice nationale de Wimowca Congo, Armélia Josline Itoua Ndaké a indiqué que le séminaire a été marqué par une forte mobilisation de 137 femmes issues des administrations, des structures maritimes et portuaires, des entreprises et secteurs connexes. Une mobilisation qui témoigne, selon elle, l'intérêt réel des femmes pour leur participation accrue au développement du secteur maritime et pour leur accès aux responsabilités ainsi qu'aux espaces de décision.

Au-delà des échanges et des réflexions, a-t-elle poursuivi, les travaux ont permis de dégager des recommandations concrètes, notamment en matière de renforcement des compétences, de leadership, de sécurité au travail, de participation des femmes aux fonctions opérationnelles et de mise en oeuvre du Plan d'action régional 2027-2029.

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«La présente restitution s'inscrit également dans une démarche de sollicitation institutionnelle. Nous souhaitons, monsieur le préfet, solliciter votre accompagnement et votre appui pour faciliter la mise en oeuvre des recommandations relevant de l'échelon local, favoriser le dialogue avec les administrations et structures concernées et contribuer à l'ancrage de cette dynamique dans le département de Pointe-Noire.

Nos perspectives sont clairement orientées vers l'action. Nous prévoyons de poursuivre la mobilisation des femmes, d'engager des rencontres avec les principales administrations et structures du secteur maritime, de renforcer l'appropriation nationale du Plan d'action régional et de mettre en place un cadre de suivi permettant de transformer les recommandations du séminaire en actions concrètes », a signifié Armélia Josline Itoua Ndaké.

Pour sa part, le préfet de Pointe-Noire a exhorté les femmes de cette association à plus de dynamisme au travail en vue de meilleurs résultats et plus concrets. « En plus d'être attentives sur votre plan de travail que vous venez de décliner, vous devez être capables de fédérer ensemble vos énergies en vue de mettre en exergue toutes vos compétences, de sortes que ces préconisations retrouvent un écho favorable », a exhorté Pierre Cébert Iboko-Onanga.

Signalons que ce séminaire a eu lieu le 31 octobre dernier dans la capitale économique sur le thème " Leadership féminin et développement du secteur maritime au Congo: de la stratégie régionale à l'action nationale".