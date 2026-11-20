Après plusieurs années marquées par des singles à succès, des collaborations avec des artistes de renom et des prestations sur de grandes scènes, Diesel Gucci s'apprête à franchir une nouvelle étape de sa carrière. Le rappeur congolais donne rendez-vous à ses fans, le 12 décembre prochain, pour la sortie de son premier album solo, baptisé « Odyssée ». Un projet très attendu par les « Chargeurs », sa communauté de fans.

Le « Seigneur Rey », comme le surnomment ses fans, prépare la sortie de son premier album solo. Intitulé « Odyssée », cet opus, annoncé pour le 12 décembre prochain, marque un tournant dans le parcours de l'une des figures de la musique urbaine congolaise. Une étape qu'il présente comme l'aboutissement d'un important travail de préparation. « Une longue période de travail acharné pour vous offrir mon tout premier album solo », a-t-il expliqué.

Pour l'heure, Diesel Gucci entretient le suspense autour du contenu de cet album. La liste officielle des titres et les éventuelles collaborations n'ont pas encore été dévoilées. Mais au regard de son univers musical, qui associe sonorités afropop, rythmes urbains congolais et influences internationales, « Odyssée » suscite déjà la curiosité de son public. Cette première production solo vient couronner plusieurs années d'une ascension soutenue. Diesel Gucci a progressivement consolidé sa place dans le paysage musical congolais grâce à une identité artistique reconnaissable, une présence scénique énergique et une stratégie de rapprochement avec son public.

Diesel Gucci, de son identité réelle Borly Jean Rey Mafouta, s'illustre lors de l'édition de relance du Festival panafricain de musique, en juillet 2023, où il se produit à la cérémonie d'ouverture devant le président de la République. Quelques mois plus tard, en décembre de la même année, il entreprend une tournée nationale baptisée « Commandant de bord Tour ».

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Une initiative qui le conduit dans six départements du Congo, à la rencontre de ses admirateurs. Sur le plan des collaborations, l'artiste multiplie également les connexions musicales au-delà des frontières nationales. Son répertoire compte notamment « Bisous bye » avec Innoss'B en 2023 et « Vie goût » avec Sidiki Diabaté en 2024. Il a également partagé le micro avec le rappeur français Niska sur le titre « Éliminé », contribuant ainsi à renforcer sa visibilité sur la scène musicale africaine.

L'artiste a aussi franchi un nouveau palier à l'international en novembre 2024, avec une prestation sur la scène du Bataclan, à Paris. Une expérience suivie, les 31 mai et 1er juin 2025, d'un double concert au stade Félix-Éboué de Brazzaville, baptisé « Rendez-vous de l'évasion des gorilles ». Avant « Odyssée », Diesel Gucci avait déjà donné un aperçu de son potentiel artistique avec « Oasis », un EP de six titres. Cette première expérience au format court lui a permis de poser les bases d'un univers musical qu'il entend désormais développer à travers un album.