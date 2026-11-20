Le gouvernement congolais et le système des Nations unies entendent faire de l'évaluation un instrument central de modernisation de l'État et d'amélioration de l'action publique. Une convention-cadre de partenariat a été signée, le 18 novembre à Brazzaville, pour renforcer les mécanismes de suivi des politiques publiques, promouvoir une gestion axée sur les résultats et améliorer la qualité des services rendus à la population.

L'évaluation des politiques publiques devrait progressivement prendre une place plus importante dans la gouvernance de l'État congolais. C'est l'ambition affichée lors de la signature de la convention-cadre de partenariat par le ministre de la Réforme de l'État et des Relations avec le Parlement, Luc-Joseph Okio, au nom du gouvernement, et le coordonnateur résident du Système des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo, en présence du ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective, Ludovic Ngatsé.

L'initiative vise à instaurer une véritable culture de l'évaluation dans l'administration publique. Pour Luc-Joseph Okio, elle constitue un tournant dans la conduite des affaires publiques. L'évaluation ne doit plus être considérée comme un simple exercice technique ou administratif, mais comme une fonction permanente de gouvernance, un outil d'aide à la décision et un levier d'amélioration de la performance des institutions. « Un État moderne n'est pas seulement un État qui agit et qui investit. C'est un État qui mesure ce qu'il fait, évalue ce qu'il obtient et corrige ce qui doit l'être », a-t-il soutenu.

Cette démarche des autorités visant à améliorer la performance publique s'inscrit dans la perspective des grands instruments de planification du pays. La vision Congo 2063, le Plan national de développement (PND) 2027-2031 et le Plan stratégique de la réforme de l'État 2025-2029 constituent, selon l'exécutif, les principaux cadres de référence de cette dynamique. L'évaluation devra permettre de mesurer les progrès accomplis, de vérifier l'efficacité des réformes engagées et, au besoin, de réorienter les politiques publiques.

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Du côté des Nations unies, l'accent est également mis sur la nécessité de fonder les décisions publiques sur des données fiables et des éléments probants. Abdourahamane Diallo a présenté la convention comme l'expression d'une « ambition commune » de faire de l'évaluation, de la gestion axée sur les résultats et de l'utilisation des données des instruments durables d'amélioration de la gouvernance. Notons que le nouveau cadre de partenariat mobilise quatre agences du Système des Nations unies : le Programme des Nations unies pour le développement, le Fonds des Nations unies pour la population, le Fonds des Nations unies pour l'enfance et le Programme alimentaire mondial.

Il s'agit désormais de ne plus apprécier l'action gouvernementale uniquement à travers les ressources financières et matérielles mobilisées, mais surtout à partir des résultats obtenus et de leur impact concret sur les conditions de vie des citoyens. S'exprimant à cette occasion, le ministre du Plan, Ludovic Ngatsé, a insisté sur le rôle stratégique de la planification et de la production statistique dans ce dispositif. Pour lui, aucune évaluation crédible ne peut être menée sans disposer de données fiables, actualisées et accessibles.

Son département entend ainsi renforcer le système statistique national afin de produire des indicateurs de qualité, nécessaires au suivi du PND et des Objectifs de développement durable. Il s'est également engagé à assurer une coordination permanente avec le ministère de la Réforme de l'État et à associer étroitement les agences onusiennes aux mécanismes de concertation et de suivi.