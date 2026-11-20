La séance de questions orales avec débat au gouvernement, du 17 novembre à l'Assemblée nationale, a été marquée par l'intervention du président du Mouvement pour la démocratie et la paix (MDP), Jean Claude Ibovi, qui s'en est pris à quelques ministres absents.

Sur les sept ministres interpellés par la représentation nationale, trois seulement ont répondu présents, notamment le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso; le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka; et celui en charge de la Lutte contre les antivaleurs, Léonard Noël Essongo. Les autres ministres parmi lesquels Stev Simplice Onanga des Hydrocarbures et Bruno Jean Richard Itoua de l'Energie et de l'Hydraulique n'y étaient pas, se trouvant hors du pays.

Prenant la parole au début de la séance, le député de Talangaï 2, Jean-Claude Ibovi, a salué la pertinence des questions posées par ses collègues Pascal Tsaty-Mabiala et Antoine Bien-Aimé Obam-Ondon, relatives au nouveau programme à conclure avec le Fonds monétaire international et aux pénuries récurrentes de carburant et aux délestages imposés par Energie électrique du Congo. Selon lui, ces questions devraient être posées directement aux ministres concernés au lieu de surcharger le Premier ministre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sollicitant le report de la séance, il n'a pas ménagé le gouvernement. « Les Congolais vous attendent sur l'énergie et sur le carburant. C'est le Premier ministre qui va répondre à la place de ces ministres. Ce qui se passe, c'est du jamais vu. C'est comme si ces gens ne vivent pas dans le même pays que nous, ils sont sur une autre planète et ont des agendas cachés. Ils ne sont même plus avec le président de la République, je ne sais pas si vraiment chacun est dans son plan d'après Sassou, parce que ce qui se passe maintenant est criminel », a-t-il dénoncé.

Selon lui, la crise du carburant et de l'électricité a fortement pénalisé les Congolais, surtout ceux qui exercent des petits métiers tels que la vulcanisation, la coiffure et les chambres froides. « Je décidé de ne plus poser de questions parce que je n'y crois plus. Ils sont dans l'après Sassou, monsieur le président de l'Assemblée nationale, vous qui vous donnez à coeur pour le président Sassou, je crois qu'en face-là, il faut éviter quand même. Aujourd'hui, on ne devrait même plus parler des missions d'Etat, nous avons des ambassadeurs dans ces pays pour faire le travail », a poursuivi Jean-Claude Ibovi.

Comme si cela ne suffisait pas, le député de la majorité présidentielle a enfoncé le clou dans la partie des répliques. « Je vis au quotidien avec la population, vous êtes ailleurs, nous avons des pieds sur terre, mais sachez que demain vous serez accueillis avec des flèches, parce que pour l'instant, vous bénéficiez de la protection du président Sassou.

En politique, il y a deux camps : ceux qui sont du pouvoir et ceux qui n'y sont pas. Moi, je suis du pouvoir. Vous profitez aujourd'hui du pouvoir du président Sassou N'Guesso alors que la situation de notre pays est grave. Vous avez la chance de vous tenir aux côtés du président Sassou N'Guesso, un homme béni, car c'est lui qui a façonné chacun de nous », a martelé Jean-Claude Ibovi.