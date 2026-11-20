Le gouvernement est actuellement en discussions avec le Fonds monétaire international (FMI) en vue de la conclusion d'un nouveau programme de Facilité élargie de crédit (FEC). Interpellé le 17 novembre par le député Pascal Tsaty-Mabiala sur les conditionnalités et les préalables de ce programme qui mettraient le pays à rude épreuve, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a rassuré la représentation nationale.

La conclusion d'un nouveau programme avec le FMI permettra, selon le gouvernement, de consolider les acquis du précédent. La démarche s'inscrit dans le cadre des engagements des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale visant à renforcer le cadre macroéconomique et la résilience des économies de la sous- région. Parlant des conditionnalités, Anatole Collinet Makosso a indiqué que les réformes préconisées n'émanent pas toutes du FMI.

« Ce ne sont pas des réformes que nous devons appliquer sous contrainte, parce que c'est sous le dictat du FMI. Un gouvernement qui le dirait aurait du mal à comprendre sa mission de redressement de l'économie de son pays. Il s'agit en grande partie de réformes déjà identifiées, engagées ou inscrites dans les orientations de politique économique du gouvernement, mais dont la mise en oeuvre doit être accélérée, approfondie et rendue plus efficace », a-t-il expliqué. Il a précisé que ces réformes sont contenues dans les documents de planification, notamment Congo vision 2063 et le Plan national de développement 2027-2031 qui seront soumis au parlement pour adoption.

En effet, la soixantaine de réformes répertoriées dans ces documents devrait être engagée pour poursuivre l'oeuvre du développement économique. Pour le gouvernement, ces réformes répondent avant tout à ses propres nécessités économiques et financières et s'articulent principalement autour de cinq chantiers. Il s'agit, entre autres, de renforcer la mobilisation et de sécuriser les recettes publiques tout en élargissant l'assiette fiscale ; de rationaliser les exonérations fiscales.

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« Les parlementaires nous ont pendant longtemps interpellés ici sur les exonérations qui sont attribuées et qui grèvent nos ressources. Les exonérations doivent répondre à des objectifs économiques clairement identifiés et produire des retombées réelles en matière d'investissement, de création d'emplois et de développement de l'activité politique. Il ne s'agit pas de remettre en cause indistinctement tous les régimes dérogatoires, mais d'évaluer leur pertinence, leur coût budgétaire et leur efficacité afin de supprimer les avantages injustifiés ou insuffisamment productifs », a souligné Anatole Collinet Makosso.

Le premier programme a généré près de 260 milliards FCFA

L'autre chantier concerne la maîtrise des dépenses courantes de l'État, précisément la réduction du train de vie de l'État, et de veiller à la qualité de la dépense. La maîtrise des dépenses de fonctionnement constitue, a-t-il signifié, un impératif. Ce qui passe par un meilleur contrôle des dépenses de biens et services, une rationalisation des charges administratives, une meilleure programmation des engagements et une amélioration de la chaîne de la dépense publique. L'objectif n'est pas, a précisé le chef du gouvernement, de réduire indistinctement toutes les dépenses, mais de limiter les dépenses non prioritaires pour dégager des ressources en faveur des investissements publics et les secteurs sociaux.

Les autres chantiers sont relatifs à l'accélération de la réforme du secteur de l'énergie et de l'électricité et à la rationalisation des subventions ainsi que des transferts dans le secteur pétrolier. Les mécanismes actuels de soutien au secteur pétrolier représentant une charge importante pour les finances publiques, leur rationalisation doit permettre de mieux maîtriser les transferts de l'État, d'améliorer la transparence des flux financiers et de rendre progressivement ces mécanismes plus soutenables.

« Le programme avec le FMI doit donc être considéré comme un cadre d'accompagnement de nos propres réformes, permettant également de mobiliser des financements extérieurs et de restaurer la confiance de nos partenaires. Le gouvernement est conscient des difficultés que traversent nos compatriotes. Il ne saurait leur demander des sacrifices supplémentaires sans veiller simultanément à une meilleure gestion des ressources publiques et à une répartition plus équitable des efforts », a-t-il assuré.

S'agissant du précédent programme conclu avec le FMI, le Premier ministre a indiqué qu'il n'a pas été un échec. La République du Congo a achevé avec succès, pour la première fois, le 12 mars 2025, la sixième et dernière revue de son programme triennal soutenu par la FEC. Le programme a permis les décaissements cumulés sous fonds d'appui budgétaire de 324 millions de Droits de tirage spéciaux, soit environ 430 millions de dollars américains ou près de 260 milliards FCFA. Il a aussi permis la mobilisation des appuis budgétaires d'autres partenaires comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la France.