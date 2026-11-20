La Faîtière des communes du Togo (FCT), qui regroupe les 117 communes du pays, organise la Journée des communes les 26 et 27 novembre à Lomé.

La rencontre portera sur la coopération décentralisée, c'est-à-dire les partenariats noués directement entre collectivités locales de différents pays, et sur les financements qu'elle peut offrir au développement local.

L'événement réunira des collectivités togolaises et étrangères, des entreprises et des partenaires au développement. Au programme : la mise en valeur des atouts économiques, culturels et touristiques des territoires, et les innovations en matière de gouvernance locale, de gestion foncière, de fiscalité, de numérique et de participation citoyenne.

Malgré les progrès de la décentralisation, les municipalités manquent de ressources propres en dépit d'une aide significative apportée par l'Etat.

La coopération décentralisée peut les aider à relever les défis. Au-delà de l'argent, elle permet aux collectivités de partager leurs expériences, de renforcer leurs compétences et de monter des projets qui répondent aux besoins des habitants.