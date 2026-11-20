L'Europe compte «bientôt» participer aux négociations pour mettre fin à la guerre avec l'Ukraine, les États-Unis et la Russie, a annoncé jeudi le chancelier allemand Friedrich Merz, à la fin d'un sommet à Berlin des alliés de Kiev.

Il a aussi réaffirmé la détermination européenne à soutenir l'Ukraine jusqu'au bout, et minimisé l'importance du sommet qui a réuni le même jour en Chine Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping. «La Russie doit comprendre qu'il est temps de déposer les armes», a-t-il dit devant la presse, avant d'évoquer de prochaines négociations réunissant Européens, Ukrainiens, Russes et Américains, ce qui constituerait une première, le Vieux continent n'ayant été que consulté jusqu'ici.

«Ces discussions devraient désormais avoir lieu bientôt», a-t-il ajouté, précisant que la recherche d'un «lieu neutre», comme les Émirats arabes unis, était en cours, malgré l'invitation de Vladimir Poutine à des pourparlers à Moscou. Friedrich Merz a refusé un nouveau «Yalta», la rencontre des dirigeants russe, américain et chinois ayant été comparée au sommet des puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale, qui avait mené à la division de l'Europe. Il a qualifié ce sommet de «session photo».

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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a abondé : «nous parlerons avec les émissaires américains de quand, de l'agenda», estimant que les prochains pourparlers devraient «déjà être quadripartites». Il voit une «gigantesque chance pour la paix» si Washington met «la pression» sur Moscou.

Trump avec l'Europe

Présents à Berlin, les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff ont insisté sur les progrès, confirmant que Donald Trump avait appelé les participants et échangé avec eux. «Le président Trump souhaite conclure un accord avec l'Europe à ses côtés. Il ne cherche pas à imposer quoi que ce soit de manière unilatérale», a déclaré Jared Kushner, jugeant que les positions des États-Unis et de l'Europe se rapprochaient «de plus en plus».

Autre grand sujet, les garanties de sécurité occidentales pour Kiev après la guerre. Jared Kushner a affirmé que Donald Trump serait «ouvert» à une protection de l'Otan pour l'Ukraine équivalente à l'article 5 du traité atlantique. Moscou refuse toute présence militaire occidentale en Ukraine. Volodymyr Zelensky estime au contraire que l'article 5 suppose «des forces, des bases» alliées en Ukraine, mais ne sait pas si les États-Unis ont la même analyse : «Avez-vous la réponse? moi non», a-t-il dit.

De l'argent et des armes

Les alliés ont réaffirmé leur intention d'aider l'effort de guerre ukrainien, l'armée manquant de munitions antiaériennes. «Tous ceux qui ont la capacité de donner des moyens de défense et de protection des citoyens ukrainiens doivent le faire maintenant», a insisté Emmanuel Macron.

La Commission européenne a proposé mercredi un nouveau prêt de 45 milliards d'euros à l'Ukraine, s'ajoutant à un montant équivalent déjà prévu pour 2027. Le Premier ministre britannique Andy Burnham a évoqué une enveloppe de «10 milliards de pounds» (12 milliards d'euros).

Sur le terrain, les frappes ukrainiennes ont partiellement détruit le pont reliant la Crimée annexée au territoire russe, un ouvrage symbolique. Le président russe a promis jeudi des représailles «douloureuses».