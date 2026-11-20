Emirates a été désignée meilleure compagnie aérienne du monde dans le tout premier classement «World's Best Airlines 2027» établi par TIME et Statista, qui distingue les compagnies aériennes du monde entier excellant en matière de service client et de performance opérationnelle. La compagnie s'est également classée première dans les catégories «Meilleur rapport qualité-prix» et «Voyages d'affaires», tout en se distinguant dans plusieurs autres catégories.

«Sans nous laisser freiner par les défis de cette année, nous continuons d'investir dans nos produits et nos services, à presque chaque étape du parcours client. Nous maintiendrons ce cap car, comme le montre cette première place au classement de TIME, les clients voient bien quand une compagnie aérienne maîtrise l'essentiel», a déclaré Sir Tim Clark, président d'Emirates Airline. «Le mérite revient en grande partie à nos équipes, qui font vivre l'expérience Emirates à bord comme au sol. Dans notre métier, il n'y a pas de ligne d'arrivée : nous préparons déjà une année 2027 encore plus forte, et au-delà.»

Un classement établi à partir d'avis de passagers

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Le classement repose sur une étude quantitative menée par Statista auprès de passagers de tous les continents. Les répondants ont évalué leur satisfaction à l'égard de cinq compagnies aériennes au maximum, empruntées au cours des trois dernières années, en notant le confort en cabine, la qualité du service, les divertissements et la connectivité, la restauration, le rapport qualité-prix ainsi que l'accueil réservé aux familles.

Statista a ensuite combiné ces évaluations aux données de performance opérationnelle de chaque compagnie pour établir une note globale. Selon des médias spécialisés, Emirates devance Qatar Airways de 0,13 point seulement, et aucune compagnie européenne ne figure dans les dix premières.

Selon TIME, ces distinctions reflètent la réputation d'Emirates, qui propose l'une des expériences de vol les plus luxueuses du secteur, l'expansion de son offre Premium Economy et l'attrait durable de Dubaï en tant que destination. Ses partenariats avec des organismes de tourisme dans l'océan Indien, en Europe, en Asie du Sud-Est et aux Émirats arabes unis contribuent également à attirer davantage de visiteurs sur son réseau.

«Les résultats d'Emirates cette année se distinguent par leur constance», a souligné Niels Terfehr, Deputy CEO de Statista, y voyant le reflet de solides performances tant en matière d'expérience passager que de fiabilité opérationnelle, «les deux piliers sur lesquels repose notre classement». Il a ajouté : «Ce résultat s'appuie entièrement sur les avis directs de voyageurs du monde entier, associés à des données indépendantes sur la performance des vols.»

Les investissements mis en avant par la compagnie

Cette distinction intervient quelques jours après l'annonce, le 5 novembre, d'un bénéfice avant impôt du groupe en baisse de 66 % au premier semestre de l'exercice 2026-2027, dans un contexte de conflit régional et de hausse des prix du carburant.

Emirates cite plusieurs initiatives récentes. Son programme de modernisation des cabines, d'un montant de 7 milliards de dollars américains, a déjà permis de rénover 108 appareils, pour une expérience plus homogène sur l'ensemble de la flotte. D'ici décembre 2026, la classe Premium Economy desservira près de 100 destinations de son réseau.

La compagnie présente aussi le premier siège Premium Economy au monde à réglage électrique, doté d'une cloison de séparation pour plus d'intimité, ainsi que l'appui-tête U-Dream en classe Économique. Au cours des six prochains mois, le premier équipera 11 appareils et le second 29 appareils.

Côté connectivité, le Wi-Fi Starlink, offert gratuitement aux passagers de toutes les classes, est désormais disponible sur 74 appareils : streaming, jeux en ligne, appels, travail et réseaux sociaux sont possibles pendant tout le vol. Le système de divertissement ice propose plus de 6 500 chaînes regroupant films, séries, musiques, jeux et podcasts, dans plus de 40 langues.

À bord, la restauration s'inspire des saveurs des destinations desservies : la compagnie propose plus de 1 570 menus quotidiens sur son réseau, renouvelés chaque mois, et a lancé une nouvelle sélection de champagnes et de vins dans toutes les classes.

Pour les familles, Emirates sert des repas aux enfants sur la quasi-totalité des lignes, propose des petits pots biologiques et du lait infantile pour les bébés, et offre jouets et cadeaux ; sur ice, les enfants peuvent choisir parmi des centaines de programmes et plus de 100 jeux vidéo. La compagnie a également organisé des séances de «répétition de voyage» (Travel Rehearsals) dans plus de 80 destinations, pour accompagner les familles d'enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme.

Enfin, pour les voyageurs d'affaires, Emirates déploie des cabines Affaires rénovées et des sièges de dernière génération à bord de ses Boeing 777, Airbus A380 et A350. Au sol, ils ont accès à 42 salons dans le monde, dont les salons phares de Dubaï, et à un service gratuit de voiture avec chauffeur sur les marchés éligibles.