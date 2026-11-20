Un ressortissant suisse, identifié comme Imhof Laurin, a été arrêté à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam, à Plaisance, après la découverte de 20 kilos de cannabis dans ses bagages, en milieu de semaine. La valeur marchande de cette cargaison est estimée à environ Rs 36 millions.

Le passager a été intercepté à son arrivée par des éléments de la Customs Anti-Narcotics Section, en collaboration avec des officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) affectés à l'aéroport. Une fouille a permis de découvrir le cannabis dissimulé dans ses bagages.

Dans le cadre de l'opération, les enquêteurs de l'ADSU ont ensuite organisé une livraison surveillée afin d'identifier le présumé destinataire local de la drogue. Toutefois, la personne attendue pour récupérer la marchandise ne s'est finalement pas présentée au rendez-vous.

Le ressortissant suisse a été placé en détention policière, tandis que les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances de cette importation et d'identifier d'éventuels complices sur le territoire mauricien.

L'enquête est menée par l'ADSU de l'aéroport, sous la supervision du surintendant de police Ghoora et de l'assistant surintendant de police Goinden.