Pancartes en main, une quinzaine d'employés de la Mauritius Post Ltd ont manifesté pacifiquement hier, entre 11 heures et midi, devant la Poste centrale, à Port-Louis. «Voler kas lesans», ont-ils scandé, visant notamment l'Operational Manager, dont ils réclament le départ.

Au coeur de leurs revendications : les recrutements, les promotions et surtout l'allocation moto des facteurs. Ils veulent la faire passer de Rs 4 500 à Rs 6 000, pour tenir compte de la hausse du carburant et des frais d'entretien. «Nou tir kas dan nou pos pou met lesans dan nou moto pou nou travay pou klian pa penalize», déplore Luximun Badal, président de la branche n°2 de l'Union of Post Office Workers.

Par ailleurs, Jayraj Ittoo, Head of Business Development and Projects, indique que la direction étudie déjà une révision des allocations de carburant. Il regrette toutefois que les manifestants s'en prennent directement à l'Operational Manager.

Quatre mois après une première marche pour l'intégration de la poste dans le secteur public, les employés attendent toujours une rencontre avec le Premier ministre.