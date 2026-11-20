Le Corporate Council on Africa (CCA) n'est pas une ONG de salon. En Angola, lors de la précédente édition de l'U.S.-Africa Business Summit, l'organisation avait réuni 2 800 participants, six chefs d'État, quatre Premiers ministres et des dirigeants de multinationales comme Google, Visa, Pfizer, Standard Bank ou Chevron. À la clé, 4,2 milliards de dollars d'accords commerciaux annoncés.

Du 6 au 9 décembre, Maurice accueillera la 18e édition de ce rendez-vous continental. L'ambition est de dépasser ce précédent. Mais l'enjeu véritable est ailleurs : que restera-t-il de ces quatre jours lorsque les délégations auront repris l'avion ?

Pour Maurice, ce sommet arrive à un moment charnière. Notre modèle économique montre des signes d'essoufflement. Les moteurs traditionnels de croissance ne suffisent plus à garantir le prochain palier de développement. La productivité stagne, les contraintes énergétiques persistent, les coûts augmentent et notre marché intérieur demeure étroit.

Nous avons besoin de nouveaux relais de croissance, de capitaux, de technologies et, surtout, de marchés. L'Afrique représente précisément cette perspective : 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui, 1,7 milliard à l'horizon 2030 et un potentiel de consommation estimé à 6 600 milliards de dollars.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Jean-Raymond Boulle, vice-président du conseil d'administration du CCA, résume le changement de perspective nécessaire : «Il faut cesser de considérer Maurice comme un marché en soi et commencer à le voir comme une plateforme.» Cette phrase mérite d'être méditée. Notre avenir économique ne se jouera pas uniquement dans les limites de nos 2 040 kilomètres carrés, mais dans notre capacité à connecter les capitaux internationaux aux opportunités du continent africain.

Le choix de Maurice comme pays hôte n'est d'ailleurs pas anodin. Notre stabilité institutionnelle, notre tradition démocratique, notre centre financier international, notre réseau de conventions fiscales et notre expertise dans la structuration des investissements transfrontaliers constituent des atouts reconnus. Boulle parle d'un «miracle économique multiculturel», celui d'une île passée de la monoculture sucrière à une économie diversifiée. Mais l'histoire de nos réussites passées ne saurait tenir lieu de stratégie pour demain.

Le véritable pari consiste à transformer ces avantages en investissements productifs. Boulle identifie les services financiers comme le point de départ naturel, mais insiste sur leur rôle de catalyseur. Maurice pourrait devenir une plateforme de structuration financière pour les capitaux de la U.S.

International Development Finance Corporation, de l'EXIM Bank et d'autres institutions américaines de financement du développement. Autrement dit, ne plus simplement accueillir des fonds, mais contribuer à financer des projets énergétiques, sanitaires, technologiques et industriels sur le continent. Encore faut-il que Washington et les investisseurs internationaux considèrent effectivement notre juridiction comme un partenaire stratégique.

L'énergie, la santé, les technologies, la logistique et l'économie numérique figurent parmi les secteurs où les possibilités sont les plus concrètes. Mais il y a une autre piste, moins souvent évoquée : notre Bourse. «Il faut encourager les grandes entreprises panafricaines à se faire coter à Maurice», plaide Boulle. L'idée est de faire évoluer notre place financière : que les capitaux ne se contentent plus de transiter par nos institutions, mais qu'ils participent davantage au financement des entreprises et des activités économiques.

Cette ambition doit aussi nous conduire à regarder autrement notre relation commerciale avec Washington. L'AGOA a permis à plusieurs économies africaines, dont Maurice, de développer des industries exportatrices, notamment dans le textile.

Mais un accès préférentiel accordé unilatéralement, soumis aux cycles politiques américains, ne peut constituer le socle d'une stratégie industrielle de long terme. Boulle défend ouvertement l'exploration d'un accord commercial bilatéral global avec les États-Unis. Une proposition qui mérite un examen sérieux, notamment pour intégrer les services, les investissements et le commerce numérique, domaines où Maurice possède des cartes à jouer.

Cette réflexion rejoint les préoccupations exprimées par les dirigeants africains lors du sommet Africa Forward, au Kenya, en mai 2026. Face à la dépendance persistante du continent aux exportations de matières premières, à l'endettement et aux déséquilibres du commerce mondial, ils ont plaidé pour un système commercial plus équitable, le développement de chaînes de valeur régionales et davantage de transferts technologiques.

L'Afrique ne veut plus être uniquement un réservoir de ressources ou un marché de consommation. Elle entend participer à la production de valeur. Maurice doit prendre sa place dans cette transformation, non comme un simple intermédiaire financier, mais comme un partenaire de développement.

C'est précisément pourquoi notre groupe de presse, à travers notre quotidien l'express et notre magazine économique Business Magazine, a choisi de soutenir activement le sommet comme media partners. Nous croyons à cette opportunité parce que le débat économique ne peut rester confiné aux cercles institutionnels.

Nos interviews, nos rencontres avec des investisseurs mauriciens et étrangers et notre couverture des échanges doivent permettre de confronter les ambitions aux réalités, de faire connaître les projets et de donner la parole à ceux qui peuvent contribuer à leur réalisation. Un média a aussi la responsabilité de créer des passerelles entre les décideurs, les entrepreneurs et les citoyens. Soutenir le sommet, ce n'est pas cautionner par avance ses résultats ; c'est contribuer à ce qu'ils soient au rendez-vous.

Le sobstacles sont connus . L'approvisionnement énergétique doit devenir plus fiable, les connexions aériennes et maritimes plus performantes, les compétences davantage adaptées aux besoins des investisseurs. L'administration et les régulateurs doivent pouvoir répondre en quelques jours plutôt qu'en plusieurs mois. La multiplication des comités et des protocoles d'accord ne remplacera jamais la capacité d'exécution.

La Deal Room, organisée sur trois jours, constitue à cet égard un mécanisme intéressant : elle doit rapprocher entreprises, investisseurs et institutions de financement, et transformer les présentations en propositions concrètes. Mais il faudra mesurer les résultats autrement qu'au nombre de signatures ou aux montants annoncés. Quels projets seront effectivement financés ? Quels emplois seront créés ? Quelle valeur ajoutée restera dans l'économie mauricienne ? Quelles entreprises locales accéderont à de nouveaux marchés ?

Le sommet ne sera pas un tournant simplement parce que Maurice aura accueilli des chefs d'État et des patrons de multinationales. Il le deviendra si, dans les mois qui suivront, des investissements auront été engagés, des partenariats consolidés et des entreprises mauriciennes auront franchi les frontières de leur marché traditionnel.

Maurice a longtemps su transformer sa petite taille en avantage. Il lui faut désormais transformer sa position géographique et financière en puissance de connexion économique. Le monde ne manque pas de conférences sur l'Afrique. Ce qui lui manque, ce sont des projets solides, des partenaires fiables et des institutions capables de les faire aboutir. À nous de démontrer que nous pouvons être les trois.