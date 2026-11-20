L'homme d'affaires Jean-Michel Lee Shim, 72 ans, a déposé plainte pour complot au poste de police de Line Barracks, mercredi. Il accuse l'Attorney General, Gavin Glover, l'ancien Chief Executive Officer de People's Turf PLC, Khulwant Ubheeram, et le directeur général de la Financial Crimes Commission (FCC), Titrudeo Dawoodarry, de vouloir l'évincer des secteurs des courses hippiques et des paris. Craignant une arrestation imminente, il réclame une enquête policière urgente.

Selon le plaignant, ces trois personnalités agiraient de concert depuis environ deux ans. Il estime que cette démarche aurait conduit la FCC à ouvrir une enquête sur lui et sur ses intérêts dans plusieurs sociétés. Se présentant comme consultant de SMS Pariaz Ltd et promoteur du Petit-Gamin Horse Racing Project, il y voit une stratégie visant à compromettre sa place dans l'industrie hippique.

Jean-Michel Lee Shim affirme avoir appris par la presse qu'il serait prochainement interrogé under warning par la FCC. Il va plus loin : la commission détiendrait déjà une lettre d'arrestation avant même d'avoir recueilli sa version.

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L'objectif, selon lui, serait d'obtenir une accusation provisoire qui remettrait en cause son éligibilité sous la Gambling Regulatory Authority Act, et donc sa participation au secteur. Pour étayer ses dires, il indique avoir remis aux enquêteurs des copies d'affidavits ainsi qu'une clé USB contenant des enregistrements, annexée à sa déposition.

Du côté de la FCC, des investigations portent sur les activités de SMS Pariaz Ltd : conditions de la vente des actions à Pazhany Thandrayen, relations financières entre les protagonistes et rémunérations versées à Jean-Michel Lee Shim comme consultant.

L'enquête n'aurait pas été supervisée par le directeur, mais par l'Acting Director of Investigations, même si une autre version évoque une supervision directe. L'audition de l'homme d'affaires, prévue le 16 novembre dernier, a été reportée d'une semaine, son avocat ayant fait état de problèmes de santé. Sollicité, l'Attorney General, Gavin Glover, n'a souhaité faire aucun commentaire.