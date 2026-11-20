La 9e édition du Salon monétique régional du groupement interbancaire monétique de l'Uemoa (Gim-Uemoa) a été lancée, jeudi 19 novembre, à Dakar. Des centaines de participants venus des huit pays de l'Union vont porter la réflexion autour des innovations et de la sécurisation des systèmes de paiement électronique, face aux risques de cyberattaques dans un monde de plus en plus ouvert à l'intelligence artificielle.

« Les paiements dans l'Uemoa : Innovation et sécurité, la contribution des acteurs et du système ». C'est le thème de la 9e édition du Salon monétique régional du groupement interbancaire monétique de l'Uemoa (Gim-Uemoa), ouverte hier à Dakar. Venus des huit pays de l'Union, les acteurs ont discuté de l'innovation, de l'interopérabilité et de la sécurité des paiements face à l'essor du mobile money et de la plateforme de paiement instantané Pi-Spi de la Bceao.

Leur objectif est d'apporter des réponses adaptées à nos écosystèmes financiers face aux enjeux de la transformation, de la résilience et de la modernisation de notre système de paiement régional. Ainsi, experts, décideurs, régulateurs et acteurs de l'industrie des services financiers se sont penchés sur l'interconnexion et la sécurité de l'écosystème des paiements, les nouveaux usages, notamment les paiements intégrés et l'intelligence artificielle au service de l'innovation et de la sécurité.

De l'avis du directeur général par intérim du Gim-Uemoa, Ahmed Alpha Cissé, l'innovation ne porte durablement ses fruits que si elle s'accompagne d'une maîtrise des risques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il estime que le rehaussement continu du niveau de cybersécurité et le renforcement de l'éducation financière des usagers contre l'ingénierie sociale doivent être les principes directeurs qui gouvernent l'action des institutions financières pour endiguer la vague des cyberattaques. « L'intelligence artificielle illustre parfaitement la dualité des avancées technologiques : puissant levier de détection des fraudes, elle peut également devenir une menace sophistiquée lorsqu'elle est détournée à des fins malveillantes.

Ces enjeux commandent une coopération étroite entre régulateurs, établissements de crédit, fintechs, opérateurs d'infrastructures et fournisseurs de solutions technologiques », a déclaré M. Cissé.

Au-delà des architectures techniques et des circuits financiers, les priorités stratégiques doivent intégrer la dimension humaine dans les systèmes de paiement. Il s'agit principalement de garantir l'intégrité, la disponibilité et la sécurité des infrastructures, de poursuivre la modernisation du schéma monétique régional et d'accompagner la mutation des usages au service des clients.

Redéfinir des priorités orientées vers le client En effet, la réponse à cette exigence sociale doit favoriser l'avènement de paiements toujours plus sûrs, plus fluides et largement accessibles. « Pour garantir le succès des paiements électroniques, l'interopérabilité constitue un levier essentiel.

La Bceao a lancé, le 30 septembre 2025, sa plateforme d'interopérabilité des paiements instantanés. Au 31 octobre, elle comptait 165 participants connectés et permettait à plus de 50 millions de personnes d'accéder aux paiements instantanés. Les innovations récentes ont favorisé la dématérialisation des moyens de paiement : mobile money, sans contact, Qr code, commerce électronique et une meilleure accessibilité aux services financiers », s'est félicité le secrétaire général de la Bceao, Habib Thiam.

Les transactions dans l'Uemoa passent à 219,620 milliards de FCfa

Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de la Bceao, Habib Thiam, a salué les récentes avancées enregistrées dans les systèmes de paiements à l'échelle régionale. Selon les chiffres partagés, le taux d'inclusion financière de l'Union a atteint 76,1 %. Et le volume cumulé des transactions a atteint une valeur globale de 219,620 milliards de FCfa, soit près de 17 milliards d'opérations. À ce jour, l'espace compte 284 millions de comptes de monnaie électronique.