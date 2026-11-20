Présenté aux jeunes de la région de Ziguinchor, le programme « Urban Skills » entend ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles dans un secteur en pleine expansion. Cofinancée par l'Union européenne et la coopération allemande, cette initiative mise sur des formations qualifiantes et un accompagnement vers l'emploi durable.

ZIGUINCHOR - Face à l'émergence de nouveaux métiers liés à la mobilité urbaine durable, les jeunes Sénégalais disposent désormais de nouvelles possibilités de formation et d'insertion professionnelle.

C'est l'ambition du projet « Urban Skills », présenté à Ziguinchor dans le cadre d'une campagne de sensibilisation visant à informer les jeunes de Casamance sur les opportunités offertes par cette initiative. « "Urban Skills" est un projet cofinancé par l'Union européenne et la Coopération allemande.

Il vise à créer les conditions nécessaires pour former les jeunes et faciliter leur insertion dans le secteur de la mobilité urbaine durable », a expliqué Lamine Thiam, responsable du projet. Sa mise en oeuvre repose sur un partenariat avec plusieurs structures, notamment l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (Anpej), l'Isep de Thiès et le Conseil exécutif des transports urbains durables (Cetud).

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Le dispositif propose des formations de six mois à l'Isep de Thiès, comprenant trois mois d'apprentissage en présentiel, deux mois de stage en entreprise et un mois consacré à la certification. À terme, les bénéficiaires seront accompagnés par les partenaires du projet pour faciliter leur insertion professionnelle et leur permettre d'accéder à un emploi durable. Plus de dix métiers sont concernés par ces formations.

Il s'agit notamment des techniciens en installation et maintenance de bornes de recharge, des spécialistes de la maintenance des véhicules électriques et des techniciens caténairistes. « Nous formons les jeunes à plus de dix métiers, dont certains sont encore peu connus au Sénégal.

Ce sont des professions nouvelles, directement liées aux évolutions du secteur de la mobilité urbaine durable », a souligné Lamine Thiam. À travers les rencontres organisées à Ziguinchor, le projet entend donner aux jeunes des quatorze régions du Sénégal les mêmes chances d'accéder à ces opportunités. Le recrutement se fait, en effet, à l'échelle nationale, sans distinction de région, afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ces formations porteuses de perspectives d'emploi.