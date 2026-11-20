Confiant et déterminé, Ada Fass affiche ses ambitions à une dizaine de jours de son choc contre Balla Gaye 2, prévu le 29 novembre 2026. Dans une émission spéciale, diffusée avant-hier sur Lutte Tv, le pensionnaire de Fass-Benno a vanté sa préparation, minimisé la forme de son adversaire et promis de lui infliger une sévère défaite. La guerre psychologique est lancée !

L'affiche Balla Gaye 2-Ada Fass, organisée par Albourakh Events, cristallise toutes les attentions. Mardi 17 novembre 2026, à Ziguinchor, le « Lion de Guédiawaye » a bénéficié d'une forte mobilisation populaire pour galvaniser ses troupes. Porté par ses supporters du Sud, il a lancé des piques à son adversaire, jusqu'à lui promettre une leçon de lutte s'il osait lui saisir la jambe. Ada Fass n'entend pourtant pas se laisser impressionner. Face aux caméras de Lutte Tv, le jeune champion a affiché une assurance à toute épreuve. « Je me sens très en forme.

Je suis fin prêt. Je ne peux rien ajouter de plus. Je suis prêt à aller à l'assaut de Balla Gaye 2 », a-t-il martelé. « Il s'est réveillé trop tard » Cette confiance repose, selon lui, sur une préparation intensive. Depuis sa victoire contre Eumeu Sène, le 19 avril 2025, il affirme n'avoir jamais relâché ses efforts. « J'ai beaucoup bossé. Après avoir battu Eumeu Sène, j'ai multiplié les séances de travail. J'ai compris que, dans cette catégorie que je viens d'intégrer, seul un travail de titan me permettra de rester au sommet. Voilà pourquoi je n'ai pas levé le pied de l'accélérateur.

Je me suis défoncé comme un forcené pour préparer ce duel. », confie Ada Fass Le revers concédé devant Lac de Guiers 2, le 4 avril 2025, lui a aussi servi de leçon. « Je ne veux pas me leurrer. J'avais perdu ce combat et cela m'avait fait très mal. J'ai compris mes erreurs et j'en ai tiré les enseignements. Que Balla Gaye 2 sache que je suis plus fort que lui, à l'aller comme au retour », prévient-il.

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Ada Fass s'en est aussi pris à la condition de son futur adversaire, qui aurait accusé un retard de préparation. « J'ai beaucoup plus travaillé que lui. Il s'est réveillé très tardivement pour prendre les choses au sérieux.

Il ne peut donc pas être prêt. Sa forme ne m'impressionne pas. Il leurre ses supporters. Le jour J, après sa chorégraphie, il ne pourra plus tenir physiquement », assène-t-il. Sur le plan technique, Ada Fass a répondu aux critiques de Balla Gaye 2 sur le format de son « nguimb ». « Je suis capable de le battre sans même saisir son « nguimb ». Je l'ai expérimenté sur plus de dix combats.

Il cherche à me piéger. Ceux qui me connaissent savent que lorsque je me prépare sérieusement, aucun lutteur ne peut m'ébranler », martèle le lutteur de Fass. Balla Gaye 2 avait relativisé la victoire d'Ada Fass sur Eumeu Sène, laissant entendre qu'elle devait davantage au mystique qu'à une véritable domination technique. Le principal intéressé rejette cette insinuation. « J'avais techniquement battu Eumeu Sène.

Il avait commis une erreur technique que j'avais su exploiter pour l'envoyer proprement au sol », rétorque-t-il, avant de menacer : « Tous les accompagnateurs de Balla Gaye 2 vont pleurer après le combat. » Le ton est donné. Reste à savoir si Ada Fass transformera ses déclarations en actes le 29 novembre, face à un ancien roi des arènes qui voudra lui aussi vaincre, pour renouer avec le succès.