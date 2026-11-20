Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat prévoit d'ajouter 1 000 logements au programme de location-accession en 2027, portant ainsi à 2 200 le nombre total de logements programmés dans le cadre de ce dispositif, contre 1 200 initialement prévus.

Cette annonce a été faite vendredi 20 novembre 2026 par le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, lors de la séance plénière commune consacrée à l'examen du budget de mission de son département pour l'année 2027, en réponse aux interventions des députés de l'Assemblée des représentants du peuple et des membres du Conseil national des régions et des districts.

Le ministre a précisé que le ministère des Finances s'était engagé à mobiliser 200 millions de dinars pour achever la première phase du programme. Des financements supplémentaires de 160 millions de dinars ont également été prévus.

Une plateforme d'inscription prévue en décembre 2026

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Salah Zouari a indiqué que son département s'apprêtait à lancer, en décembre 2026, une plateforme électronique permettant aux citoyens de s'inscrire au programme de location-accession. La distribution des logements devrait débuter en 2027.

Le dispositif couvre actuellement 11 gouvernorats, avec la possibilité de l'étendre progressivement aux autres régions du pays.

2 261 logements dans le cadre du programme de logement social

Concernant le programme spécifique de logement social, le ministre a annoncé le lancement d'un appel d'offres pour la réalisation de 2 261 logements. Les offres soumises sont actuellement en cours d'examen. Il a assuré que les terrains et les financements nécessaires à la réalisation du projet étaient disponibles.

Une plateforme électronique dédiée à ce programme sera également mise en place afin d'assurer le suivi de ses différentes étapes et de renforcer la transparence des procédures.

1 000 lots sociaux également programmés

Par ailleurs, le ministère prévoit l'aménagement de 1 000 lots de terrain à vocation sociale, d'une superficie comprise entre 120 et 150 m² chacun, dans le cadre des interventions de l'Agence foncière de l'habitation (AFH).

Selon le ministre, le programme prévoit de réserver 50 % des lots aménagés par l'agence aux lots sociaux. Les bénéficiaires bénéficieront d'une formule de paiement préférentielle, avec le versement de 30 % de la valeur du terrain, tandis que le montant restant sera calculé sur la base des estimations de l'État.

Le lancement des premières opérations d'aménagement est prévu avant la fin de l'année 2026. Le programme se poursuivra et sera développé au cours de l'année 2027.

À travers ces différentes mesures, le ministère entend diversifier les mécanismes d'accès au logement, en combinant la location-accession, la construction de logements sociaux et l'aménagement de terrains à vocation sociale.