interview

Plus de cinq décennies après l'établissement de leurs relations diplomatiques, la Tunisie et le Sultanat d'Oman entendent donner une nouvelle dimension à leur coopération, en misant davantage sur les partenariats économiques, les investissements et les échanges d'expertise. Si les liens historiques et fraternels constituent un socle solide entre les deux pays, les enjeux actuels appellent, désormais, à une coopération davantage orientée vers la concrétisation de projets et l'exploitation des complémentarités économiques.

À l'occasion de la fête nationale du Sultanat d'Oman, Son Excellence Dr Hilal bin Abdullah Al-Sanani, ambassadeur du Sultanat d'Oman en Tunisie, a accordé un entretien exclusif à La Presse de Tunisie dans lequel il revient sur les perspectives de développement des relations bilatérales et les secteurs susceptibles de porter leur prochaine étape

. De l'huile d'olive tunisienne aux énergies renouvelables, en passant par la sécurité alimentaire, la santé, l'industrie pharmaceutique et les nouvelles technologies, l'ambassadeur détaille les pistes de coopération et les opportunités offertes aux opérateurs économiques des deux pays.

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Il aborde également les perspectives de participation des compétences tunisiennes à la stratégie omanaise de transport aérien avancé, les possibilités d'amélioration de la liaison aérienne entre Tunis et Mascate ainsi que les enjeux liés à la mise en oeuvre des accords bilatéraux. À travers cet échange, se dessine une ambition commune : faire évoluer les relations tuniso-omanaises vers un partenariat plus opérationnel, diversifié et porteur de retombées concrètes, notamment à l'horizon 2028.

Comment évaluez-vous les relations tuniso-omanaises depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1971 et quelles sont vos principales priorités pour renforcer la coopération entre les deux pays au cours de la prochaine étape ?

Les deux pays frères disposent d'un riche patrimoine historique et civilisationnel en matière de relations bilatérales, fondées sur le respect mutuel, la compréhension et la concertation permanente. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1971, celles-ci ont connu une évolution constante dans différents domaines, témoignant de la volonté permanente des dirigeants des deux pays de consolider les liens de coopération, de coordonner leurs positions sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, ainsi que de développer davantage le partenariat économique et les échanges commerciaux.

La tenue, à Mascate, en janvier 2024, de la seizième session de la Commission mixte tuniso-omanaise a constitué une étape importante dans le parcours de ces relations. Cette session a été marquée par la signature de plusieurs accords, mémorandums d'entente et programmes exécutifs visant à encadrer la coopération entre les institutions gouvernementales, à réaliser les objectifs communs et à tirer profit des expériences et des programmes au service des intérêts mutuels.

Pour la prochaine étape, nos priorités portent sur la concrétisation des engagements convenus et la mise en oeuvre effective des accords conclus, ainsi que sur l'exploration de nouvelles opportunités de coopération économique, commerciale et d'investissement. Nous accordons également une importance particulière à l'enseignement supérieur, à la recherche scientifique, à la culture et au tourisme, tout en veillant à renforcer les échanges entre les milieux d'affaires des deux pays, conformément à la Vision Oman 2040.

Quelles sont les principales opportunités de développement des échanges commerciaux et des investissements entre la Tunisie et le Sultanat d'Oman ?

Nous envisageons avec optimisme les perspectives de développement des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays, notamment au regard de la dynamique économique observée récemment et des rencontres organisées entre les hommes d'affaires et les institutions tunisiennes et omanaises.

À cet égard, la visite en Tunisie, en décembre 2025, de Son Excellence le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de l'investissement du Sultanat d'Oman, accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires, a constitué une initiative importante. Elle a été marquée par l'organisation du Forum économique tuniso-omanais, qui a permis de faire connaître aux milieux d'affaires des deux pays les opportunités disponibles et de renforcer les contacts directs entre les acteurs économiques.

Nous considérons que plusieurs domaines offrent des perspectives prometteuses, notamment les industries agroalimentaires et pharmaceutiques, les énergies renouvelables, le transport et les services logistiques, les technologies modernes, le tourisme et les matériaux de construction, ainsi que les petites et moyennes entreprises.

Grâce à sa position stratégique et à ses infrastructures portuaires, ses zones franches et ses zones industrielles, le Sultanat d'Oman offre également un environnement propice aux entreprises tunisiennes souhaitant élargir leurs activités et accéder à des marchés régionaux et internationaux plus vastes.

En coordination avec les parties concernées dans les deux pays, nous oeuvrons à encourager les partenariats entre les secteurs public et privé, à dynamiser le rôle du Conseil d'affaires conjoint et à multiplier les rencontres sectorielles. L'objectif est de transformer les opportunités disponibles et les mémorandums d'entente en projets concrets que nous souhaitons voir se réaliser dans les deux pays frères.

Comment renforcer la coopération tuniso-omanaise dans l'agriculture et la sécurité alimentaire, de la promotion de l'huile d'olive tunisienne au transfert de technologies, en passant par la gestion de l'eau et la valorisation du lait de chamelle ?

L'huile d'olive tunisienne jouit d'une excellente réputation à l'échelle internationale. Elle figure parmi les produits disposant de perspectives prometteuses pour renforcer leur présence sur les marchés omanais, compte tenu de sa qualité, de la diversité de ses variétés et de la confiance dont elle bénéficie sur les marchés mondiaux.

En septembre 2024, Mascate a accueilli une opération de promotion de l'huile d'olive tunisienne, dans le cadre des efforts visant à faire connaître ce produit et à renforcer ses perspectives de commercialisation.

Nous estimons que le développement de sa présence sur le marché omanais nécessite la poursuite des initiatives promotionnelles et le renforcement des échanges entre les producteurs et exportateurs tunisiens, d'une part, et les distributeurs et les entreprises commerciales, d'autre part. Le Sultanat d'Oman pourrait ainsi constituer une plateforme d'exportation de l'huile d'olive vers les marchés du Golfe et d'Asie, tout en accordant une attention particulière au conditionnement, à l'emballage et au marketing à valeur ajoutée.

S'agissant de la coopération agricole, nous accordons un intérêt particulier aux possibilités d'échange d'expériences et de savoir-faire, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la gestion des ressources hydriques, de l'irrigation moderne et de l'adaptation aux changements climatiques.

Dans ce contexte, la coopération autour de la collecte et de la valorisation du lait de chamelle constitue un domaine prometteur de complémentarité entre les compétences et les ressources disponibles dans les deux pays. Elle pourrait offrir des perspectives économiques intéressantes, compte tenu des richesses animales dont disposent les deux pays et qui peuvent contribuer au développement économique à travers les industries de transformation et la création de valeur ajoutée à partir des produits dérivés du lait de chamelle.

Nous espérons que les domaines de coopération s'élargissent au transfert des technologies agricoles, au développement des chaînes de production, de transformation et de commercialisation, ainsi qu'à la valorisation de l'expérience accumulée par les deux pays, au service de la sécurité alimentaire et du développement durable.

Quelle place les entreprises et les compétences tunisiennes peuvent-elles occuper dans la stratégie omanaise de transport aérien avancé, portée par le consortium GUAMobility, notamment dans le cadre des expérimentations prévues en décembre 2026 et des perspectives de coopération dans les domaines des drones, de la robotique et de l'intelligence artificielle?

Le Sultanat d'Oman accorde une attention croissante au développement du secteur des transports et des technologies avancées, dans le cadre des objectifs de la Vision Oman 2040. Le transport aérien avancé figure parmi les domaines en cours de développement, en tant que secteur prometteur susceptible de contribuer à l'amélioration des services logistiques, sanitaires, agricoles et d'autres activités économiques.

Dans ce cadre, les travaux d'élaboration d'une stratégie nationale du transport aérien avancé sont en cours, en coordination avec les autorités omanaises compétentes et avec la participation d'un consortium international dirigé par GUAMobility. Cette démarche vise notamment à permettre aux institutions et aux entreprises concernées de découvrir les nouvelles applications pratiques dans ce domaine.

Nous estimons que les compétences tunisiennes dans les domaines de l'ingénierie, des technologies, de la recherche scientifique et de l'innovation peuvent apporter une réelle valeur ajoutée à cette démarche, notamment dans les secteurs des drones, de la robotique, de l'intelligence artificielle et des villes intelligentes.

L'ambassade oeuvre à renforcer les contacts entre les institutions et les compétences tunisiennes et leurs homologues omanaises, tout en encourageant les entreprises tunisiennes spécialisées à prendre connaissance des programmes et des opportunités proposés par les organismes organisateurs, conformément aux conditions et procédures en vigueur.

Nous souhaitons également élargir la coopération entre les universités, les centres de recherche et les startups des deux pays, afin de favoriser les échanges d'expertise et le développement de solutions technologiques répondant aux besoins du développement en Tunisie et au Sultanat d'Oman.

Où en est le partenariat énergétique entre la Tunisie et Oman, notamment à travers le mémorandum d'entente conclu entre Steg International Services et Anwar Al Majed United, et quelles perspectives ouvre-t-il en matière d'énergies renouvelables, de technologies propres, d'investissements industriels et de transfert de savoir-faire ?

Le secteur de l'énergie constitue l'un des domaines prometteurs pour le renforcement du partenariat économique entre le Sultanat d'Oman et la République tunisienne, compte tenu des compétences, des ressources et des possibilités de complémentarité dont disposent les deux pays, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l'énergie solaire et des technologies propres.

Dans ce contexte, un mémorandum d'entente a été signé en Tunisie, en janvier 2025, entre la société Anwar Al Majed United et la société tunisienne d'électricité et du gaz pour les services internationaux, Steg International Services. Cet accord vise à renforcer la coopération dans le secteur énergétique et à ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat entre les institutions concernées des deux pays.

L'ambassade suit cette démarche dans le cadre de son rôle visant à encourager les contacts entre les parties concernées, à faciliter l'échange d'informations et d'expertises et à explorer les différents domaines de coopération possibles.

Nous estimons que les perspectives de coopération ne se limitent pas à la production d'énergies renouvelables. Elles englobent également le développement des réseaux électriques, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la maintenance et l'exploitation des installations, le transfert de technologies et de compétences techniques, ainsi que l'exploration de possibilités d'investissements industriels et de projets communs.

Nous soulignons, dans ce même cadre, l'importance de poursuivre la coordination entre les institutions spécialisées et les milieux d'affaires des deux pays, afin de passer des premières ententes à l'élaboration de projets réalisables, sur la base d'études techniques et économiques et de l'évaluation de la rentabilité de chaque investissement.

Comment renforcer la coopération et les partenariats dans les domaines de la santé, de la formation médicale et de l'industrie pharmaceutique..., tout en ouvrant de nouvelles perspectives aux compétences tunisiennes sur le marché du travail omanais ?

La République tunisienne dispose de compétences et d'expertises reconnues dans plusieurs domaines sanitaires et scientifiques, notamment la formation médicale, le génie biomédical, la numérisation des services de santé et l'industrie pharmaceutique. Autant de secteurs qui offrent d'importantes possibilités de renforcement de la coopération avec le Sultanat d'Oman.

Les visites et les rencontres organisées entre les responsables et les institutions spécialisées des deux pays ont constitué des occasions privilégiées pour découvrir les expériences respectives, échanger les expertises et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de la télémédecine, de la formation médicale, du développement des services de santé et de l'industrie pharmaceutique.

Nous estimons qu'il est important de s'appuyer sur les cadres de coopération prévus par les mémorandums d'entente existants dans le secteur de la santé et de renforcer les partenariats entre les établissements sanitaires, les universités et les centres de recherche des deux pays.

Dans le domaine de l'enseignement supérieur, nous veillons à encourager les échanges entre les universités tunisiennes et omanaises, le partage des expériences académiques et scientifiques et l'exploration de nouvelles possibilités de coopération en matière de recherche scientifique, de programmes conjoints et de formation professionnelle.

S'agissant des compétences tunisiennes, le Sultanat d'Oman apprécie leur niveau de qualification et leur expérience dans plusieurs spécialités. Nous souhaitons renforcer les possibilités de coopération dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle, en fonction des besoins du marché du travail omanais et dans le respect de la législation et des procédures en vigueur.

Quelles initiatives pourraient être mises en place pour renforcer la coopération culturelle, la préservation du patrimoine et les échanges touristiques entre les deux pays ? Quelles démarches seraient nécessaires pour améliorer la liaison aérienne entre Tunis et Mascate ?

Les deux pays disposent d'un riche patrimoine historique et culturel, reflet de la profondeur de leur histoire et de la singularité de leur identité. Ce patrimoine constitue une base importante pour renforcer la coopération culturelle et touristique et favoriser les échanges d'expériences dans le domaine de la préservation et de la sauvegarde du patrimoine.

Les mémorandums d'entente conclus dans les domaines culturel, éducatif, artistique et médiatique ont établi un cadre favorable au développement de cette coopération. Nous souhaitons les concrétiser à travers l'organisation d'activités culturelles et artistiques conjointes, l'encouragement de la participation des institutions et des créateurs aux manifestations organisées dans les deux pays, ainsi que l'échange d'expertises en matière de restauration et de préservation des monuments historiques et des sites patrimoniaux.

Nous considérons également que le tourisme constitue un domaine prometteur pour rapprocher les deux peuples, qu'il s'agisse du tourisme culturel, historique ou naturel, sans oublier les possibilités d'investissement et de partenariat dans les établissements et les services touristiques.

Concernant le transport aérien, la signature, en Tunisie, en juin 2024, d'un accord relatif aux services aériens entre les deux pays a constitué une étape importante pour renforcer la coopération dans ce secteur et mettre en place un cadre juridique régissant le transport aérien entre les deux parties.

La ratification de cet accord et l'achèvement des procédures juridiques et réglementaires nécessaires, ainsi que la coordination entre les autorités de l'aviation civile et les compagnies aériennes concernées, demeurent des étapes essentielles pour réunir les conditions permettant le lancement de vols directs.

Nous espérons que l'aboutissement de ces procédures et des concertations entre les différentes parties concernées contribuera à renforcer la liaison aérienne entre Tunis et Mascate, à soutenir le tourisme et les échanges commerciaux et d'investissement, et à faciliter les contacts entre les deux peuples frères.

Quels sont les principaux résultats attendus des accords conclus, notamment dans les domaines de la coopération financière, de la transformation numérique, de la justice et de la gestion des crises ? Quelles sont les priorités des deux pays d'ici à la fin de l'année 2028 ?

Nous considérons les accords et les mémorandums d'entente conclus entre le Sultanat d'Oman et la République tunisienne comme un cadre institutionnel essentiel au développement des relations bilatérales et à l'élargissement des domaines de coopération. Leur principale importance réside dans la mise en place d'une base commune de travail et de coordination entre les institutions concernées des deux pays.

Les domaines de coopération couvrent plusieurs secteurs, notamment la santé, l'enseignement, la culture, le tourisme, le transport, la normalisation, la propriété industrielle, l'emploi et la formation professionnelle, ainsi que la gestion des urgences, des crises et des catastrophes sanitaires.

Nous souhaitons poursuivre le développement de ce cadre afin de l'étendre à de nouveaux domaines correspondant aux priorités de développement des deux pays, notamment la coopération financière, la transformation numérique et l'échange d'expertises dans les domaines juridique et institutionnel, conformément aux programmes et initiatives qui seront convenus entre les deux parties.

Nos priorités consistent à assurer le suivi régulier des dossiers de coopération, à maintenir la périodicité des réunions de la Commission mixte tuniso-omanaise, à poursuivre le suivi de la mise en oeuvre des accords, des mémorandums d'entente et des programmes exécutifs existants, à encourager les partenariats économiques et les investissements, ainsi qu'à renforcer la coopération dans les secteurs de l'énergie, de la sécurité alimentaire, du transport, des technologies, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle.

À l'occasion de la fête nationale omanaise, quel message souhaiteriez-vous adresser au peuple tunisien ?

Pour conclure, et à l'occasion de cette célébration, j'ai le plaisir d'adresser mes félicitations et mes meilleurs voeux à Son Excellence le Président de la République, Kaïs Saïed, et de souhaiter à la République tunisienne, à son gouvernement et à son peuple, davantage de sécurité, de stabilité, de progrès et de prospérité.

Je tiens, également, à réaffirmer que le Sultanat d'Oman, sous la conduite de Sa Majesté le Sultan Haïtham ben Tariq, que Dieu le protège, est profondément attaché à la poursuite du renforcement de ses relations fraternelles avec la République tunisienne et à l'élévation de la coopération bilatérale vers des perspectives plus larges, répondant aux aspirations des deux peuples frères et servant leurs intérêts communs.

Alors que nous sommes fiers des liens historiques, humains et culturels qui unissent le Sultanat d'Oman et la République tunisienne, nous aspirons à voir la prochaine étape marquée par davantage de rapprochement, de coopération et de complémentarité, dans l'intérêt des deux pays et de leurs peuples frères.

Que la Tunisie et son peuple se portent bien, et que chaque nouvelle année leur apporte davantage de bonheur et de prospérité.