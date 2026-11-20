La dégradation du réseau routier, les retards des projets d'infrastructure, la lutte contre les inondations et l'accélération des programmes de logement social figurent parmi les principales préoccupations soulevées par les députés lors de l'examen du budget du ministère de l'Équipement et de l'Habitat pour 2027.

Réunis en séance plénière, les membres de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD) ont appelé à une meilleure répartition des investissements publics, à la simplification des procédures administratives et au renforcement des moyens des directions régionales de l'équipement.

Modernisation du réseau routier et désenclavement des régions

Les élus ont insisté sur la nécessité de réhabiliter les routes nationales, régionales et locales, ainsi que les pistes rurales, afin de désenclaver les localités isolées, de faciliter l'accès aux établissements scolaires et sanitaires et de soutenir les activités agricoles.

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Ils ont également demandé de tenir compte des spécificités géographiques de chaque région dans la programmation des projets et la répartition des crédits, notamment de l'étendue des territoires et de la longueur du réseau routier.

Plusieurs projets programmés depuis des années demeurent inachevés, selon les députés, qui ont réclamé la mobilisation de financements supplémentaires, l'accélération des études techniques et la reprise des travaux suspendus.

Les débats ont également porté sur les routes de ceinture, les liaisons avec les zones économiques et touristiques, ainsi que sur l'avancement du projet du port en eaux profondes d'Enfidha et le dossier de l'aéroport international.

Chantiers bloqués : les députés réclament des sanctions

Les retards dans la réalisation des projets publics ont suscité de vives critiques. Les parlementaires ont appelé à un contrôle plus rigoureux des entreprises chargées des travaux, au respect des délais contractuels et à l'application de sanctions en cas de manquement.

Pour accélérer la réalisation des projets, plusieurs élus ont proposé de simplifier les procédures de passation des marchés publics et de réviser les textes en vigueur, notamment le décret n° 1039.

Ils ont également plaidé pour l'établissement d'échéanciers précis et la mise en place d'un système de classement des entreprises selon leurs performances, le respect de leurs engagements et la conformité technique des travaux.

Inondations : renforcer la protection des villes

La prévention des inondations a occupé une place importante dans les débats. Les députés ont appelé à traiter les points noirs, à moderniser les réseaux d'évacuation des eaux pluviales et à renforcer la protection des zones particulièrement exposées aux crues.

Ils ont également insisté sur l'importance du nettoyage et de l'entretien préventif des ouvrages de collecte des eaux avant la saison des pluies, afin de limiter les dégâts provoqués par les fortes précipitations.

Aménagement urbain : accélérer la révision des plans

Le retard dans l'actualisation des plans d'aménagement urbain constitue également un obstacle au développement des villes tunisiennes.

Selon les élus, cette situation freine les projets d'éclairage public, d'assainissement et d'infrastructures routières, ainsi que l'extension des zones résidentielles et industrielles.

Les parlementaires ont demandé d'accélérer la révision de ces plans et d'alléger les procédures dans le cadre de la révision du Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, tout en améliorant les conditions de vie dans les quartiers populaires.

Logement social : des projets toujours en attente

Les députés ont également dénoncé la stagnation de plusieurs programmes de logement social, dont certains restent bloqués au stade des études.

À titre d'exemple, un projet initialement prévu pour 200 logements a été ramené à 124 unités en 2025, sans avancée supplémentaire signalée.

Face à cette situation, les élus ont appelé à accélérer la réalisation des programmes afin de permettre aux bénéficiaires d'accéder enfin à leur logement.

Renforcer les moyens des directions régionales

Le manque de ressources humaines et matérielles au sein des directions régionales de l'équipement a également été pointé du doigt.

Les parlementaires ont demandé le recrutement de cadres techniques, l'acquisition de niveleuses et de véhicules tout-terrain, ainsi que la création d'antennes locales pour améliorer le suivi des chantiers, l'entretien des routes et la rapidité des interventions.

Dans les régions désertiques et frontalières, ils ont également plaidé pour un entretien renforcé des pistes rurales et pastorales, régulièrement menacées par l'ensablement.

Sécurité routière : de nouvelles solutions pour réduire les accidents

Concernant la sécurité routière, les élus ont recommandé le traitement des points noirs et des virages dangereux, l'installation de glissières de sécurité et de ralentisseurs, ainsi que l'amélioration de l'éclairage public.

Le recours à l'énergie solaire a notamment été proposé pour les zones dépourvues de raccordement au réseau électrique.

Enfin, les parlementaires ont préconisé l'aménagement d'une nouvelle liaison routière entre plusieurs régions côtières afin de désengorger les axes saturés, de réduire les risques d'accident et de stimuler le développement économique local.