Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, a été auditionné jeudi 19 novembre au Sénat sur la situation du réseau routier en République démocratique du Congo. Au cours d'une question orale avec débat initiée par le sénateur Justin Kapenda Kasuka, les élus ont exprimé leurs préoccupations face à la dégradation des routes et des ponts ainsi qu'à l'enclavement de plusieurs provinces. Le ministre a présenté les réformes et les projets routiers envisagés pour améliorer la connectivité du pays.

Durant près de quatre heures d'échanges, les sénateurs ont décrit les difficultés auxquelles sont confrontées les populations dans plusieurs provinces, notamment l'impraticabilité de nombreux axes routiers et l'état préoccupant de certaines infrastructures de franchissement.

Selon eux, cette situation affecte le transport des personnes et des marchandises, freine les activités économiques et complique l'accès aux services sociaux de base.

En réponse aux préoccupations des élus, John Banza Lunda a reconnu l'ampleur des défis auxquels fait face le secteur des infrastructures routières.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a notamment évoqué l'absence de normes nationales harmonisées pour l'exécution des travaux ainsi que les difficultés de financement des grands projets d'infrastructures.

Le ministre a annoncé l'élaboration d'un Code des infrastructures, la réforme du Fonds national d'entretien routier (FONER) ainsi que l'étude d'un projet de création d'une banque des infrastructures destinée à soutenir le financement du secteur.

Parmi les projets prioritaires présentés devant les sénateurs figurent :

la réhabilitation de la route Kasindi-Beni-Butembo-Lubero ;

la liaison routière Bukavu-Mbuji-Mayi ;

la route Kananga-Kisangani, longue d'environ 1 210 kilomètres.

Selon le ministre, ces projets visent à renforcer l'intégration nationale et à désenclaver plusieurs régions du pays.

Le gouvernement prévoit également une réforme du Bureau technique de contrôle (BTC) afin d'améliorer le suivi de la qualité des infrastructures réalisées sur le territoire national.

Cette mesure vise à garantir une meilleure durabilité des ouvrages et à renforcer les mécanismes de contrôle technique dans le secteur.

Des réponses complémentaires attendues

Face au nombre important de préoccupations soulevées par les sénateurs, le ministre des Infrastructures a sollicité un délai de sept jours pour fournir des réponses détaillées aux questions techniques restées en suspens.

Selon la rapporteure du Sénat, Néfertiti Ngudianza, ce délai permettra au gouvernement d'apporter des éclaircissements complémentaires sur les différents dossiers évoqués lors des débats.

L'audition s'inscrit dans le cadre du contrôle parlementaire exercé par le Sénat sur les politiques publiques, dans un contexte où l'amélioration des infrastructures routières demeure l'une des principales attentes des populations à travers le pays.