Le personnel soignant engagé dans la riposte contre la maladie à virus Ebola au Centre de traitement d'Ebola (CTE) d'Isiro, dans la province du Haut-Uélé, a annoncé jeudi 19 novembre le déclenchement d'une grève sèche à partir de samedi. Les agents dénoncent notamment quatre mois d'arriérés de salaire ainsi que des conditions de travail jugées difficiles, malgré leur implication dans la lutte contre l'épidémie.

Dans une déclaration rendue publique, les professionnels de santé affirment avoir multiplié les démarches auprès des autorités compétentes sans obtenir de solution concrète à leurs revendications.

Selon eux, les rémunérations des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2026 n'ont toujours pas été versées.

Le personnel du centre estime que cette situation compromet la poursuite normale de ses activités alors qu'il travaille dans un contexte sanitaire particulièrement exigeant.

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Les agents rappellent leur engagement dans la lutte contre Ebola et soulignent les risques auxquels ils sont exposés quotidiennement dans le cadre de la prise en charge des patients.

« Au péril de nos vies et de celles de nos familles, nous nous donnons corps et âme chaque jour pour assurer la riposte face à une maladie d'une extrême gravité. Pourtant, nous constatons avec amertume le manque de reconnaissance de la part du gouvernement congolais », déclare le personnel dans un message lu par le docteur Moïse Mabibi.

Les soignants expliquent que les différentes démarches entreprises n'ont donné lieu, selon eux, qu'à des promesses sans suite.

Face à cette situation, ils ont décidé de suspendre leurs prestations jusqu'à l'obtention d'une réponse satisfaisante à leurs préoccupations.

« Nos multiples démarches et cris de détresse n'ont abouti qu'à des promesses vagues et évasives. Nous réclamons désormais des actes concrets et immédiats », ont-ils affirmé.

Un risque pour les activités de riposte

Cette annonce intervient alors que les efforts de lutte contre Ebola se poursuivent dans plusieurs provinces du pays.

Une interruption des activités au sein du Centre de traitement d'Ebola d'Isiro pourrait compliquer davantage la prise en charge des malades et les actions de riposte menées dans cette partie du pays.

Au moment de la rédaction de cet article, aucune réaction officielle des autorités concernées n'avait encore été obtenue concernant les revendications formulées par le personnel soignant.