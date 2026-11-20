Le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Gaby Kasongo, a lancé jeudi 19 novembre à Bunia le Mécanisme de dialogue permanent de l'Ituri, une structure destinée à prévenir et résoudre les conflits par la concertation. Présenté comme un complément aux opérations militaires en cours, ce cadre vise à favoriser le dialogue entre les communautés afin de consolider la paix dans une province confrontée depuis plusieurs années à l'insécurité et aux violences armées.

Lors de la cérémonie de lancement, le gouverneur militaire a souligné que le rétablissement durable de la paix en Ituri ne pouvait reposer uniquement sur l'action des forces de défense et de sécurité.

Selon lui, la recherche de solutions aux conflits qui affectent la province exige également des mécanismes de dialogue et de médiation impliquant l'ensemble des communautés.

Le Mécanisme de dialogue permanent de l'Ituri aura notamment pour mission de faciliter les échanges entre les différentes composantes de la société, de prévenir les tensions et de promouvoir la résolution pacifique des différends.

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Pour les autorités provinciales, cette initiative doit permettre d'encourager le règlement des conflits par la négociation plutôt que par la violence.

« La paix en Ituri ne peut être exclusivement l'oeuvre des forces de défense et de sécurité. Ce mécanisme doit constituer un cadre institutionnel de concertation, d'écoute, de prévention et de résolution pacifique des différends », a déclaré le général Gaby Kasongo.

Le gouverneur militaire a rappelé que les populations de l'Ituri continuent de subir les conséquences des conflits, notamment les déplacements forcés, les pertes en vies humaines et l'abandon de plusieurs zones de production.

« Notre population est fatiguée des violences, des déplacements forcés et des pertes en vies humaines. Elle aspire légitimement à vivre en sécurité et à retrouver ses terres. Elle attend de nous des résultats tangibles », a-t-il souligné.

Un appel à rejeter les discours de haine

Le général Gaby Kasongo a également invité les habitants de la province à s'approprier cette initiative et à soutenir les efforts de paix.

Il a appelé les communautés à privilégier le dialogue, à rejeter les discours de haine et à renoncer aux manipulations susceptibles d'alimenter les tensions.

« Faisons le choix de la paix. Rejetons les discours de haine. Renonçons à la manipulation. Faisons de l'Ituri une province où les différends se règlent autour d'une table plutôt que par les armes », a-t-il exhorté.

Selon les autorités provinciales, ce mécanisme devrait contribuer à renforcer la cohésion sociale et à accompagner les actions sécuritaires déjà engagées pour restaurer durablement la paix en Ituri.