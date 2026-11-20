Plusieurs structures sanitaires ont fermé leurs portes au cours des trois derniers mois dans le territoire de Mambasa, en Ituri, en raison de l'insécurité liée aux attaques des rebelles ADF et de l'épidémie d'Ebola. S'exprimant jeudi 19 novembre, les autorités sanitaires estiment que cette situation réduit considérablement l'accès aux soins pour des milliers d'habitants et complique davantage la prise en charge des malades dans la région.

Dans la zone de santé de Mambasa-Centre, sept centres de santé sur les dix-sept que compte l'entité sont actuellement fermés. Il s'agit notamment des centres de santé de Molokayi, Banane, Bandisende, Pede, Nduye, Malembi et Bongupanda.

Selon le médecin-chef de zone, plusieurs prestataires de soins ont fui leurs postes en raison de l'insécurité persistante provoquée par les incursions des rebelles ADF.

À cette insécurité s'ajoute la pression exercée par l'épidémie d'Ebola, qui affecte également les capacités de prise en charge des structures de santé encore opérationnelles.

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Quatre postes de santé privés, notamment Grâce Babovi, Babokoti et Bénédiction, ont également cessé leurs activités. Selon les autorités sanitaires, certains membres du personnel y ont été contaminés lors de la prise en charge de cas suspects d'Ebola, faute d'équipements de protection adéquats. D'autres ont perdu la vie.

Cette situation accroît la vulnérabilité des populations qui peinent déjà à accéder aux services médicaux de base.

À l'Hôpital général de référence de Mambasa, le Centre de traitement Ebola (CTE) fait face à une insuffisance de lits et à un afflux croissant de patients.

La fermeture de plusieurs structures sanitaires réduit les possibilités d'orientation et de prise en charge des malades dans la région.

La situation est également préoccupante dans la zone de santé de Niania.

Au PK 51, le centre de santé Juhudi a été incendié dans un contexte marqué par la résistance de certains habitants aux activités de riposte contre Ebola.

Par ailleurs, le centre de santé de Bafwakoa a fermé après une attaque attribuée aux ADF, qui a provoqué le déplacement de la population de cette

localité.

Même si certains habitants commencent progressivement à regagner leurs villages, l'accès aux soins demeure très limité.

Un appel à la réhabilitation des structures sanitaires

Face à cette crise, plusieurs acteurs locaux plaident pour la reconstruction des infrastructures détruites et la réouverture des centres de santé fermés.

Selon eux, le rétablissement des services sanitaires est indispensable pour améliorer la prise en charge des malades, renforcer la riposte contre Ebola et répondre aux besoins des populations affectées par l'insécurité dans cette partie de l'Ituri.