L'organisation Médecins Sans Frontières (MSF) a alerté jeudi 19 novembre sur la détérioration de la situation sécuritaire à Nyabiondo, dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu), où l'intensification des affrontements expose davantage les populations civiles. Plusieurs habitants ont trouvé refuge au Centre de santé de référence de Nyabiondo, soutenu par MSF, tandis que l'organisation appelle toutes les parties au conflit à respecter la protection des civils, des patients et des infrastructures sanitaires.

Selon MSF, les violences enregistrées ces derniers jours ont provoqué de nouveaux déplacements de populations à la recherche de lieux plus sûrs.

De nombreux habitants se sont réfugiés dans l'enceinte du Centre de santé de référence de Nyabiondo, considéré comme un espace de protection pour les personnes affectées par les combats.

Un centre de santé touché par les violences

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L'organisation humanitaire indique que la structure sanitaire n'a pas été épargnée par les affrontements.

Des balles perdues ont atteint l'enceinte du centre, illustrant la proximité des combats et les risques auxquels sont exposés les patients ainsi que le personnel médical.

MSF rapporte avoir déjà pris en charge dix blessés liés aux affrontements, parmi lesquels figurent des enfants.

Des populations confrontées à une crise prolongée

Pour les habitants de Nyabiondo, cette nouvelle flambée de violence aggrave une situation déjà marquée par des années d'insécurité.

Les déplacements forcés, la dégradation des conditions de vie et les difficultés d'accès aux services essentiels, notamment aux soins de santé, continuent d'affecter les communautés locales.

Selon MSF, ces combats ont des conséquences directes sur une population déjà fragilisée par les crises successives qu'a connues cette partie du Nord-Kivu.

Appel à la protection des civils et des structures sanitaires

Face à cette situation, l'organisation exprime sa vive préoccupation quant à la sécurité des populations et au respect du droit à l'accès aux soins.

MSF rappelle que les civils, les patients, les établissements de santé et les acteurs humanitaires doivent être protégés en toutes circonstances.

L'organisation demande également aux différentes parties impliquées dans les hostilités de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver les structures sanitaires et permettre l'évacuation des blessés ainsi que l'accès aux soins pour les personnes dont l'état nécessite une prise en charge urgente.

Pour MSF, la protection des infrastructures médicales demeure essentielle afin de garantir la continuité des soins dans un contexte humanitaire et sécuritaire particulièrement préoccupant à Nyabiondo.