La commission des finances et du budget de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a approuvé, mardi, sept projets de loi relatifs au financement de projets stratégiques destinés à renforcer la sécurité hydrique de la Tunisie et à améliorer l'approvisionnement en eau potable.

Selon un communiqué publié mercredi soir par le Parlement, cette approbation intervient à l'issue d'une audition de représentants des ministères de l'Économie et de la Planification, de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, et des Finances, ainsi que du président-directeur général de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

Ces projets de loi portent sur des accords de prêt, de garantie et de financement complémentaire conclus avec plusieurs institutions financières internationales. Ils visent à renforcer les ressources hydriques du pays, à moderniser les infrastructures de production, de transport et de distribution de l'eau et à sécuriser l'approvisionnement des citoyens.

Renforcement des infrastructures hydrauliques

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les projets approuvés figure l'accord de garantie à première demande conclu le 28 avril 2025 entre la Tunisie et la Banque européenne d'investissement (BEI). Il concerne un prêt complémentaire accordé à la SONEDE pour financer la station de traitement des eaux de Bejaoua et son raccordement aux réseaux et ouvrages hydrauliques de la société.

La commission a également approuvé la convention de garantie conclue le 19 février 2026 avec l'Agence française de développement (AFD), relative au financement complémentaire du projet de renforcement des ouvrages de transport des eaux traitées.

Sécuriser l'approvisionnement en eau potable du Grand Tunis

Trois projets de loi concernent spécifiquement le programme de renforcement et de sécurisation de l'approvisionnement du Grand Tunis en eau potable.

Il s'agit du contrat de financement complémentaire conclu avec la BEI le 28 avril 2025, de l'accord de prêt signé avec l'AFD le 12 septembre 2025 et de la convention de garantie conclue avec cette même institution le 19 février 2026 au profit de la SONEDE.

Ces financements doivent contribuer à renforcer les infrastructures hydrauliques et à améliorer la sécurité de l'approvisionnement en eau potable dans le Grand Tunis.

Des financements supplémentaires pour les barrages de Saïda et de Kalâat El Kébir

La commission a également donné son aval au projet de loi portant approbation de l'accord de murabaha conclu le 10 mai 2026 entre la Tunisie et la Banque islamique de développement (BID).

Cet accord vise à mobiliser un financement supplémentaire pour la construction des barrages de Saïda et de Kalâat El Kébir, ainsi que des ouvrages de transport d'eau qui leur sont associés.

Améliorer le rendement du réseau de distribution d'eau

Le septième projet de loi concerne l'accord de garantie conclu le 22 septembre 2026 entre la Tunisie et la Banque africaine de développement (BAD).

Il porte sur le financement d'un projet destiné à améliorer le rendement technique et énergétique du réseau d'eau potable du Grand Tunis.

L'ensemble de ces projets s'inscrit dans les efforts engagés pour renforcer la sécurité hydrique du pays, moderniser les infrastructures de la SONEDE et améliorer durablement les conditions d'approvisionnement en eau potable.